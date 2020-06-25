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GDPR上路兩年後 歐盟坦承難以全面實施

聯合新聞網 / 楊又肇

GDPR (General Data Protection Regulation,一般資料保護規範)正式推行兩年後，歐盟坦承此項法案難以全面實施，甚至造成中小企業負擔，同時也讓許多新技術難以推行。

依照歐盟在GDPR推行兩年後所整理報告，雖然強調此項法案推行成果顯著，並且確保歐盟境內居民個資安全，同時也阻止企業濫用使用者個資獲取不當利益。

而在報告內容，歐盟也提到GDPR確實在部分情況下難以實踐，例如以數據為基礎運作的人工智慧、物聯網應用，甚至包含諸多需要使用者個資運作服務。除此之外，透過網路流通數據如何追查、清除，實際上也讓不少企業產生困擾。

以Facebook、Google或微軟在內跨國發展企業立場而言，如何在服務中明確遵守GPDR規範，更是難上加難，因此不少企業選擇一視同仁，使旗下服務均以符合GPDR規範形式設計，或是乾脆限制歐盟居民身分用戶使用。

不少看法認為，縱使GPDR規範能確保用戶隱私安全，但實際作為上確難以達成，因此反而可能造成許多技術難以發展。

就歐盟提出報告來看，顯然也已經發現此類問題，因此針對諸如人工智慧等新技術已經提出適用方案，藉此讓新技術能有額外發展彈性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 個資 物聯網

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