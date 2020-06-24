App變性濾鏡惹隱私疑慮 專家：留意權限要求

近期在臉書等社群平台上掀起透過FaceApp演算法轉換性別的照片熱潮，卻被質疑無法取消訂閱，也可能有隱私疑慮。資安專家提醒，安裝類似App時應留意要求權限是否合理，也可以參考網友評價是否正面。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財接受中央社記者採訪表示，很多App都有把照片上傳到雲端儲存或處理的類似功能，曾有具有修圖或美肌功能的惡意App在安裝時要求用戶同意權限，安裝後卻不當上傳資料。他建議用戶安裝App時，應該看一下要求哪些權限，檢查是否合理。

簡勝財說，如果來不及看清楚要求權限就安裝了App，只要移除就好；如果是刻意隱藏位置讓用戶找不到的App，導致難以刪除，就很有可能是惡意軟體。

簡勝財也提醒，一旦上傳照片後才驚覺可能有隱私風險，通常已經來不及了，只能看App本身設定何時刪除雲端上的照片。

至於App開發商所在地是否需要留意，簡勝財認為並非主要考量，反而要注意軟體口碑，可以參考網友反應或評價是否正面。

FaceApp曾在去年7月以「變老」濾鏡走紅，透過人工智慧（AI）演算法改變照片中的人物外型，效果相當擬真，但也因為需要上傳照片到雲端資料庫，引發隱私爭議。去年12月美國聯邦調查局（FBI）的調查發現，FaceApp來自俄羅斯開發商，具有「潛在的情資威脅（potential counterintelligence threat）」。

FaceApp在官網的隱私政策頁面說明，FaceApp只會上傳用戶選擇的照片，不會更動設備內的其他資料，並且使用第三方雲端供應商來處理和編輯照片，包括Google Cloud Platform和Amazon Web Services；被編輯後的照片只會留在雲端伺服器24至48小時。

有用戶在Google Play抱怨，FaceApp宣稱試用3天內可取消訂閱，否則將收取年費，但卻找不到取消訂閱的方法。FaceApp官方回覆，可以在Google Play的「訂閱」選項中選擇「取消訂閱」。