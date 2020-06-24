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玩「變性濾鏡」有風險！ FaceApp曾爆隱私疑慮、扣款爭議

聯合新聞網 / 綜合報導
「FaceApp」的性別轉換濾鏡近日在席捲社群媒體，然而要注意這個app曾發生過隱私疑慮與自動扣款爭議。圖擷自Dcard
「FaceApp」的性別轉換濾鏡近日在席捲社群媒體，然而要注意這個app曾發生過隱私疑慮與自動扣款爭議。圖擷自Dcard

近日社群網站上瘋傳大家的「變性」照，這是由「FaceApp」新推出的一款「性別交換」濾鏡的效果，透過AI演算法將照片內的人臉轉換性別，吸引大批民眾試玩。然而感興趣的民眾要注意，這款APP不但已經爆出許多「付費訂閱」風波，更有潛在的資安風險。

FaceApp雖然是免費下載，也有3天的免費使用期，但民眾要注意，該APP必須「主動取消訂閱」，官方介紹資料有註明「除非在目前訂閱期結束前至少24小時取消訂閱，否則訂閱將『自動續訂』。 」且訂閱費用以美元計算，月費$4.99美元（約150台幣）、年費$29.99（約新台幣900元）、終身授權費$89.99（新台幣2660元）。

有不少用戶在App評論區反映，「不到3天就收費990元」、「試用一天就刪除，也沒在App上點選購買項目，結果直接訂閱一年擅自扣款650元」、「我早就取消訂閱了，為什麼還莫名其妙扣款？還直接一年份的」，令不少用戶質疑這是強迫訂閱。

除了扣款問題，FaceApp更有潛在的「資安疑慮」，其實這款APP在去年7月就曾以「變老濾鏡」竄紅，當時就曾爆出FaceApp內藏霸王條款，條款中明定FaceApp有權保存、修改、散播使用者的所有照片，還可能被拿來作商業用途，一但上傳了，照片個資就不再是屬於使用者的。

FBI也曾調查過這個App，發現該軟體來自俄羅斯，是由總部在聖彼得堡的「無線實驗室」（Wireless Lab）所開發，令人質疑FaceApp是否可能讓第三方甚至外國政府取得用戶資料。

面對質疑，FaceApp曾發布聲明否認將用戶資料販售或分享給第三方，並聲稱多數用戶上傳照片會在48小時以內刪除，使用者也可以主動要求把自己的資料刪除，且多數用戶都沒有登入，因此無法對應個人身分。

近期FaceApp再度爆紅後，外媒《富士比》曾於近日請來資安專家檢查隱私條款，發現FaceApp已將條款修改得更加完善，條款中明確指出上傳的照片僅應用於App內，不會與第三方共享或重複使用。目前看來FaceApp並不會對個人隱私造成巨大威脅，以滿分10分而言，FaceApp的隱私可信度至少有8分。

然而資安專家也提醒，這並不意味這個App是100%安全的，「使用任何免費的應用程式，包括Google和Facebook，都必須付出一些個人數據來換取使用權。」建議用戶最好仔細閱讀使用條款，並避免上傳過於敏感的照片。

資安 個資 AI APP

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