NVIDIA推出AI驅動的Mellanox UFM Cyber​​-AI平台 降低數據中心停機風險

除了在GTC 2020宣布推出Mellanox Quantum 200G InfiniBand Switch，NVIDIA在此次ISC 2020活動上更宣布推出Mellanox UFM Cyber​​-AI平台，藉由人工智慧運算預測方式，藉此降低數據中心停機風險。

Mellanox UFM Cyber​​-AI平台，是在併入NVIDIA體系後推出的新款Mellanox UFM安全平台產品，主要針對採用Mellanox InfiniBand網路安全分析與營運維護的數據中心打造，透過人工智慧運算預測，藉此減少外在駭客攻擊，或是預判可能系統故障問題，另外也能針對網路狀態即時監控、管理，並且進行最佳化，或是針對線路連接進行檢查、管理，確保數據中心運作穩定。

而Mellanox UFM Cyber​​-AI平台可依照建置需求彈性佈署，系統建置者可針對需求搭配不同運算、儲存設備使用，同時也能針對運算規模堆疊擴充。

由於設計大量數據運算，或是對應大型雲端服務應用，甚至針對超算需求打造的數據中心，通常都必須做好停機風險預防措施，避免因停電、外部攻擊，或是其他影響因素導致停機，進而產生更嚴重損失。

類似作法，目前由VMware收購的Carbon Black同樣也是以人工智慧技術驅動，透過預先分析、預測方式阻止各類網路惡意攻擊，藉此避免雲端服務停擺，並且造成龐大損失，但本身主要是與各個雲端服務平台整合，與Mellanox UFM Cyber​​-AI平台透過硬體端為主的防護模式明顯不同。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》