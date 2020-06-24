NVIDIA旗下GPU推動全球絕大多數超級電腦算力表現 同步揭曉全新「Selene」

在此次ISC 2020活動中，NVIDIA表示在新一波500強超級電腦名單內，至少有333組超級電腦是由旗下GPU，或以日前收購Mellanox旗下InfiniBand技術產品支撐運作，同時前10強超級電腦更有8組是以NVIDIA旗下GPU運作，同時所有前10強超級電腦更全數採用InfiniBand技術產品。

而依照NVIDIA說明，前500強超級電腦中採用NVIDIA旗下GPU表現的能源使用效率，相比未採用NVIDIA GPU的超級電腦約可提昇2.8倍，同時在前500強超級電腦中更有141組超級電腦採用Mellanox InfiniBand技術產品，藉此加快數據傳輸效率。

此次公佈消息中，NVIDIA也同步揭曉以DGX A100構成全新DGX Pod形式的超級電腦「Selene」，藉由在Linepack實現高達27.4 Petaflops算力表現，不僅擠入前500強超級電腦第七位，更在符合節電效益的前500強超級電腦中名列第二位。

就「Selene」構成部分，總計以280組DGX A100建構，其中使用2240組A100 GPU，並且透過494組Mellanox Quantum 200G InfinityBand Switch連接，以及每秒可傳遞58TB資料量的光纖網路、可存放7PB資料量的全固態硬碟網路儲存系統運作，所有建置時間僅在1個月內完成。

而「Selene」的電功耗為20.5 Gigaflops/Watt，成為前500強超級電腦的前100位中，唯一一款電功耗超過20 Gigaflops/Watt規模的超級電腦，同時也是目前排名全球第二快的工業級電腦，僅次一樣採用NVIDIA GPU組成的義大利Eni S.p.A. of Italy的No. 6 system。

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