聽新聞
test
0:00 / 0:00

Gogoro 3原本竟然是以Gogoro 2基礎強化 更推出S系列性能款

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布推出採用PP材質車殼設計的Gogoro 3系列車款，並且在今年3月推出換上全新配色、12吋胎與更輕便騎乘體驗的Delight版本後，Gogoro今日 (6/23)更宣布推出列入S系列性能款的Gogoro S3。

相比Gogoro 2定位更貼近親民車款的Gogoro 3，居然也跟進推出符合更多騎乘需求的S系列性能款。而依照Gogoro的說明，更透露從2015年便與賽車手林柏丞 (趴趴)合作Gogoro 3系列車款設計，雖然一開始推出車款定位在更容易購買的電動車，但實際上許多設計都是以Gogoro 2為基礎進行強化。

因此，今日宣布推出的Gogoro S3實際上為Gogoro S2進化版本，甚至更符合林柏丞在賽道上的騎乘需求，並且通過更高強度的使用驗證，甚至在懸吊設定更可直接上賽道騎乘。而性能表現部分，Gogoro S3搭載的7.6kW出力馬達可達26/213nm扭力輸出，同時可在3.7秒內完成0-50kph加速，實際表現幾乎與Gogoro S1相同。

而在車款部分，Gogoro S3額外加入搭載ABS煞車系統版本，同時縱向剛性支撐提昇11%，扭轉剛性則增機8.7%。另外，後避震器雖然採不可調設計，但相對也帶來足夠支撐力道，並且可對應左側41度傾角右側45度傾角表現，輪胎則同樣採用12吋設計，整體上比Gogoro S2更減少5公分高度，重量則減少5公斤左右。

至於車身依然維持採用PP材質車殼設計，但加入金屬質感設計，並且跟進S系列性能款車種採用全裸把設計，同樣以黑色色調呈現。而一般款在前方依然維持提供杯架設計，並且採用紅色輪框與黑色調車殼設計，ABS款則將電腦設置於原本杯架位置，因此並未提供杯架功能，同樣採用BOSCH 10煞車系統，龍頭額外配置小尺寸風鏡。

Gogoro S3將以新台幣89980元價格銷售，扣除補助可以新台幣64980元價格夠車，另外也可搭配Gogoro額外提供購車金折抵新台幣6000元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Gogoro 電動機車

延伸閱讀

專業車手傾力開發！Gogoro S3系列正式發表！政府補助後64,980元起

新性能款Gogoro S3登場！這樣免65K入手 未補助價89,980起

兩大機車聯名卡比一比 Gogoro等四大品牌均享回饋

ABS擴大下放！Gogoro 2系列全面搭載Bosch ABS 10雙迴路煞車系統

相關新聞

NVIDIA旗下GPU推動全球絕大多數超級電腦算力表現 同步揭曉全新「Selene」

在此次ISC 2020活動中，NVIDIA表示在新一波500強超級電腦名單內，至少有333組超級電腦是由旗下GPU，或以日前收購Mellanox旗下InfiniBand技術產品支撐運作，同時前10強超級電腦更有8組是以NVIDIA旗下GPU運作，同時所有前10強超級電腦更全數採用InfiniBand技術產品。

Gogoro 3原本竟然是以Gogoro 2基礎強化 更推出S系列性能款

去年宣布推出採用PP材質車殼設計的Gogoro 3系列車款，並且在今年3月推出換上全新配色、12吋胎與更輕便騎乘體驗的Delight版本後，Gogoro今日 (6/23)更宣布推出列入S系列性能款的Gogoro S3。

NVIDIA推出AI驅動的Mellanox UFM Cyber​​-AI平台 降低數據中心停機風險

除了在GTC 2020宣布推出Mellanox Quantum 200G InfiniBand Switch，NVIDIA在此次ISC 2020活動上更宣布推出Mellanox UFM Cyber​​-AI平台，藉由人工智慧運算預測方式，藉此降低數據中心停機風險。

新性能款Gogoro S3登場！這樣免65K入手 未補助價89,980起

Gogoro 今天發表最新性能款 S3 跟 S3 ABS！S3 未輔助價 89,980，S3 ABS 則是 96,980，搭配目前最優惠的基隆二行程淘汰補助價可以壓到 64,980，並「再」享有 6000 元現金折價、12 個月 499 騎到飽及免費性能升級等專案。

疫情重擊車廠…BMW、賓士停止合作開發自動駕駛

台灣人俗稱的「雙 B 」賓士（Mercedes-Benz）及 BMW 兩大德國老牌車廠，在 2019 年初聲勢浩大地結成戰略聯盟，宣誓將共同研發自動駕駛技術（先進駕駛輔助系統），以加速開發速度、搶先佈局及降低研發成本。

叫我第一名！日本超級電腦「富岳」速度首度打敗IBM

由日本理化學研究所（Riken）與富士通（Fujitsu）共同研發的「富岳」超級電腦，在最新的專家獨立評鑑中擊敗美國與中...

暗示Arm架構Mac系列產品將至？蘋果重新註冊「Rosetta」名稱專利

不少看法認為蘋果準備在此次WWDC 2020活動公佈採用Arm架構的MacBook消息，而蘋果更在今年4月30日於日本地區申請名為「Apple Rosetta」名稱專利，更顯示蘋果確實在處理器架構改變上有所準備。

鎖定小型工作站、更具彈性佈署需求 NVIDIA推出採PCIe 4.0介面的A100 PCIe

日前於線上形式舉辦的GTC 2020活動公佈以台積電7nm製程打造、採「Ampere」架構的A100 GPU，以及DGX A100後，NVIDIA此次更宣布推出以PCIe 4.0為介面設計的A100 PCIe，將鎖定小型工作站、研究單位更具彈性佈署使用需求打造。

報導指稱俄羅斯未來10年 可能對人工智慧技術徵稅

俄羅斯RBC新聞網站引述PwC、IDC、Digital Leader在內市調機構共同提擬研究報告，預期俄羅斯在未來10年後將針對人工智慧技術應用徵稅。

零成本、觀影數兩人！YouTuber拍的《Unsubscribe》勇奪全美票房冠軍

上週美國電影票房冠軍是誰拍的？史蒂芬·史蒂柏還是詹姆斯·卡梅隆？都不是，他叫 Eric Tabach，是個演員兼 YouTuber，他跟紐約電影製片人 Christian Nilsson 一起拍了一部叫《Unsubscribe》的恐怖片.....然後零成本，全程用 Zoom 拍攝，一口氣用 25,488 美元奪下全美票房冠軍！

新北市政府強調將維持YouBike服務營運 但會過渡至新共享運具服務

針對日前說明基於營運成本考量，將在2021年8月以後不再與微笑單車簽約，並且將採用由新加坡商運點科技引進MOOV MOBILITY所提供無樁式共享單車服務，進而引發不少反彈與討論，新北市政府在稍早澄清中表示，並不會在現有合約結束後立即拆除原本YouBike停車站，強調依然會在往後7年內繼續營運維護。

Adobe證實：明年仍會在中國市場提供Flash服務

雖然Adobe確認將在2020年12月31日之後全面終止支援Flash，同時也會結束提供Flash Player下載安裝，以及安裝後的啟用授權。不過，這樣的情況在中國市場顯然會有額外作法，將由在地合作業者重橙網絡在2020年後繼續提供Flash Player發行與維護。

熱門新聞

Face App把吳怡農變「女兒身」 網戀愛：男女都是天菜！

經典iPhone 5邊框回歸！海軍藍iPhone 12概念渲染圖曝光了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。