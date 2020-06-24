Gogoro 3原本竟然是以Gogoro 2基礎強化 更推出S系列性能款

去年宣布推出採用PP材質車殼設計的Gogoro 3系列車款，並且在今年3月推出換上全新配色、12吋胎與更輕便騎乘體驗的Delight版本後，Gogoro今日 (6/23)更宣布推出列入S系列性能款的Gogoro S3。

相比Gogoro 2定位更貼近親民車款的Gogoro 3，居然也跟進推出符合更多騎乘需求的S系列性能款。而依照Gogoro的說明，更透露從2015年便與賽車手林柏丞 (趴趴)合作Gogoro 3系列車款設計，雖然一開始推出車款定位在更容易購買的電動車，但實際上許多設計都是以Gogoro 2為基礎進行強化。

因此，今日宣布推出的Gogoro S3實際上為Gogoro S2進化版本，甚至更符合林柏丞在賽道上的騎乘需求，並且通過更高強度的使用驗證，甚至在懸吊設定更可直接上賽道騎乘。而性能表現部分，Gogoro S3搭載的7.6kW出力馬達可達26/213nm扭力輸出，同時可在3.7秒內完成0-50kph加速，實際表現幾乎與Gogoro S1相同。

而在車款部分，Gogoro S3額外加入搭載ABS煞車系統版本，同時縱向剛性支撐提昇11%，扭轉剛性則增機8.7%。另外，後避震器雖然採不可調設計，但相對也帶來足夠支撐力道，並且可對應左側41度傾角右側45度傾角表現，輪胎則同樣採用12吋設計，整體上比Gogoro S2更減少5公分高度，重量則減少5公斤左右。

至於車身依然維持採用PP材質車殼設計，但加入金屬質感設計，並且跟進S系列性能款車種採用全裸把設計，同樣以黑色色調呈現。而一般款在前方依然維持提供杯架設計，並且採用紅色輪框與黑色調車殼設計，ABS款則將電腦設置於原本杯架位置，因此並未提供杯架功能，同樣採用BOSCH 10煞車系統，龍頭額外配置小尺寸風鏡。

Gogoro S3將以新台幣89980元價格銷售，扣除補助可以新台幣64980元價格夠車，另外也可搭配Gogoro額外提供購車金折抵新台幣6000元。

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