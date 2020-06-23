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新性能款Gogoro S3登場！這樣免65K入手 未補助價89,980起

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Photo Credit：INSIDE/Chris攝影
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搭配目前最優惠的基隆二行程淘汰補助價可以壓到 64,980，並「再」享有 6000 現金折價、12 個月 499 騎到飽並免費性能升級等專案。

Gogoro 今天發表最新性能款 S3 跟 S3 ABS！S3 未輔助價 89,980，S3 ABS 則是 96,980，搭配目前最優惠的基隆二行程淘汰補助價可以壓到 64,980，並「再」享有 6000 元現金折價、12 個月 499 騎到飽及免費性能升級等專案。

S3 前車保有飲料架。Photo Credit：INSIDE/Chris攝影
S3 前車保有飲料架。Photo Credit：INSIDE/Chris攝影

但 ABS 版則是篩除了飲料架。Photo Credit：INSIDE/Chris攝影
但 ABS 版則是篩除了飲料架。Photo Credit：INSIDE/Chris攝影

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跟之前 S2 系列一樣，S3 搭載 G2S 水冷馬達，但經過調校後 0-50 km/h 直線加速能壓到 3.7 秒，並且再把 3 系列的原本聚丙烯 PP 外表加入金屬質感。Gogoro 產品長彭明義介紹，S3 車架比 S2 縱向剛性增加了 11%，左右傾角更增加到 41%/45%、簧下重量可以比油車更少 25 公斤，輪胎也跟 MAXXIS 共同開發高抓地力雙能胎，提升濕地表現 20%。

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執行長陸學森再次重申之前「夠快、夠快樂」的 slogan，表示全球每年機車銷量有 70%，約 4200 萬台集中在 50-125 cc 級距，而 Gogoro 目前已站穩這級距中，電動機車 125 cc 的領導地位，其中 S 系列已經在去年的性能 125cc 中市場中，市占達 30%。

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目前 Gogoro 自上市以來，累積總電池交換次數已經超過一億次（104,289,298），每天平均換電次數達 214,200 次，約每秒就有 4-5 顆電池正在交換。

《本文作者Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

基隆 濕地 電動機車 Gogoro

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