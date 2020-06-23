疫情重擊車廠…BMW、賓士停止合作開發自動駕駛

2019 年初才宣布聯手的 BMW、賓士夢幻組合，卻碰到疫情重挫車業，暫時是沒有餘力研發自動駕駛等新技術了。

台灣人俗稱的「雙 B 」賓士（Mercedes-Benz）及 BMW 兩大德國老牌車廠，在 2019 年初聲勢浩大地結成戰略聯盟，宣誓將共同研發自動駕駛技術（先進駕駛輔助系統），以加速開發速度、搶先佈局及降低研發成本。

後來在 2019 年 8 月，德國另一大車廠奧迪（Audi）亦表態要加入，可能變成德國車廠鐵三角組合！三家車廠的合作在 2015 年就已創下先例，奧迪、BMW 和賓士母公司戴姆勒集團（Daimler AG）聯手收購了諾基亞的 Here 地圖平台，價格高達 28 億歐元（約 30.7 億美元）。

原本若一切順利，世界大車廠間的自駕車技術競賽，將成為特斯拉與三大聯盟的對抗：賓士與 BMW 與奧迪三家合作；福斯（Volkswagen）與福特（Ford）合作；通用汽車（General Motors，簡稱 GM）與本田（Honda）合作。

「雙 B 」這番合作的第一波內容，主要在自動停車、高速公路上的自動行駛等，未來還將開拓更多城市地區作為測試場域。兩大車廠共將出動 1,200 多名專家組成團隊，地點會在 BMW 集團德國慕尼黑總部的 Campus、賓士 Mercedes-Benz 技術中心及賓士母集團戴姆勒（Daimler AG）測試及技術中心。

沒想到，人算不如天算，這個可以說是陣容最華麗的德國車廠世紀大合作，實際簽約的過程耗了不少時間，導致賓士與 BMW 才真正開始合作不久，便遇上了世紀「黑天鵝」——武漢肺炎疫情。而奧迪，也並未正式簽約加入。

兩家公司發布了聯合聲明，強調雖然決定停止合作，這卻是「相互友好的協議」，兩方在技術合作過程中發現雙方很適合合作、未來可能在其他方面合作，也不排除未來重啟自駕技術合作的可能性。

雙方對於此次合作失敗的共同結論是，「實行合作的時機不正確」，並歸納了兩個理由：

1.建立共享技術平台所涉及的費用 2.當前的商業和經濟狀況

其實就算平時再不關心車子的人，也能想像在這波武漢肺炎的全球大爆發之下，除了旅遊及航空業之外，車廠大概就是最慘的了。歐洲車市極度低迷，5 月份全歐洲的汽車銷量，對比去年同期暴跌 52%。

作為對應，BMW 與這份停止合作聲明同時宣佈：已和公會達成協議將以裁員、優退、遇缺不補等各種手段，減少 6,000 名人力，約佔 BMW 全球員工數 12.6 萬人的 4.8%。

而賓士呢，不只早在 4 月時就宣布將終止一切跟配備氫電池的電動車款相關的開發計畫，根據昨天（21 日）德國媒體《Automobilwoche》報導，戴姆勒集團將在 2025 年之前裁掉 1 萬名員工。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》