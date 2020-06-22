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鎖定小型工作站、更具彈性佈署需求 NVIDIA推出採PCIe 4.0介面的A100 PCIe

聯合新聞網 / 楊又肇

日前於線上形式舉辦的GTC 2020活動公佈以台積電7nm製程打造、採「Ampere」架構的A100 GPU，以及DGX A100後，NVIDIA此次更宣布推出以PCIe 4.0為介面設計的A100 PCIe，將鎖定小型工作站、研究單位更具彈性佈署使用需求打造。

延續先前在GTC 2020期間宣布推出對應大規模運算需求打造的DGX A100等設計，此次推出的A100 PCIe同樣採用A100 GPU，搭配使用由三星提供的40GB HBM2顯示記憶體，同時也將熱設計功耗 (TDP)從400W調降至250W，並且透過PCIe 4.0介面連接，一樣可透過NVLink進行雙卡串接。

而從A100 PCIe採用PCIe 4.0介面設計，更顯示接下來面向消費市場的「Ampere」架構顯示卡也會改為PCIe 4.0介面規格。

運算效能表現部分，A100 PCIe相比前一代採用Volta架構的V100，約可在人工智慧運算效能提昇20倍，另外也支援TF32與FP64的第三代TensorCore設計，並且能以MIG (Multi-instance GPU)形式將GPU劃分成多張獨立顯示卡，藉此對應多線程運算模式。

A100 PCIe同樣對應50種CUDA-X資料庫，並且對應圖形加速、虛擬視覺、人工智慧，以及CUDA 11運算，另外也能支援用於多模式擬針對話Jarvis應用，以及深度推薦框架Merlin與針對超算領域使用的開發工具。

目前包含華碩、Atos、Cisco、Dell、富士通、技嘉、HPE、Inspur、聯想、ne Stop System、廣達 (雲達)與Supermocro均已採用A100 PCIe，預計推出30款應用系統，預計在今年底之前至少還會有20款應用系統問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 NVIDIA

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