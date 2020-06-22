暗示Arm架構Mac系列產品將至？蘋果重新註冊「Rosetta」名稱專利

不少看法認為蘋果準備在此次WWDC 2020活動公佈採用Arm架構的MacBook消息，而蘋果更在今年4月30日於日本地區申請名為「Apple Rosetta」名稱專利，更顯示蘋果確實在處理器架構改變上有所準備。

「Rosetta」名稱源於羅塞塔石碑 (Rosetta Stone)，過往是用於破譯古埃及象形文字的重要參考文獻，在蘋果於2006年開始轉向使用Intel處理器時，便在當時推出的OS X 10.4 (Tiger)整合此項編譯工具，讓原本針對PowerPC處理器架構設計的應用軟體可相容x86架構環境運作，主要是以Transitive旗下QuickTransit技術為設計。

雖然是透過轉譯及模擬方式達成相容效果，但是對於輕量使用的應用程式，幾乎不會有執行效率問題。

此次蘋果再次申請「Apple Rosetta」名稱專利，除了可能是為了達成專利防護效果之餘，同時也可能是針對接下來從Intel處理器轉換至Arm架構處理器所做準備，預期有可能也會透過「Rosetta」轉譯工具，讓使用者能將原本針對x86架構打造的應用程式，繼續順利在Arm架構處理器環境使用。

而蘋果除了預期在此次WWDC 2020宣布推出採用Arm架構處理器的MacBook，並且讓開發者能有時間做準備。相關說法更進一步指稱蘋果也會更新新款iMac機種，並且採用貼近新款iPad Pro的設計外觀，其中更進一步縮減邊框厚度，讓iMac看起來更加輕巧。

不過，依照天風證券分析師郭明錤看法認為，蘋果將可能推出採用Arm架構處理器的新款13.3吋MacBook Pro，以及新款24吋iMac，但預期要等到今年底或明年初才會正式上市，近期推出的新款Mac系列機種預期仍會維持採用Intel處理器。

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