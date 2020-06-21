報導指稱俄羅斯未來10年 可能對人工智慧技術徵稅

俄羅斯RBC新聞網站引述PwC、IDC、Digital Leader在內市調機構共同提擬研究報告，預期俄羅斯在未來10年後將針對人工智慧技術應用徵稅。

此項報告分別向俄羅斯境內160家IT產業相關負責人、主管進行訪談調查，其中絕大部分受訪者認為人工智慧將帶來明顯改變，同時也預期政府機構日後將會持續加重對此類技術監管，甚至可能要求企業申請相關許可或認證。

而部分企業更認為政府可能針對採用人工智慧技術的企業徵收額外稅金，以利減緩導入人工智慧技術造成人力聘僱比例減少情況，而這些額外徵收稅金有可能用於協助失業人員再度培訓，使其可再度找到合適工作。

另外也有看法認為未來政府將會針對企業濫用人工智慧技術，或是未適當使用人工智慧技術情況開罰，但有更大比例認為政府會針對人工智慧技術影響就業問題進行相關調整。

今年4月24日時，俄羅斯總統普丁已經批准在未來5年內於莫斯科試行人工智慧技術領域研發法規，預計從今年7月1日起生效。

不過，許多市場看法認為推動數位化發展的主要阻礙，依然在於傳統企業運作流程過於緩慢、僵化，同時也缺少針對數位化發展的想法，另外也可能與政府機構監管產生衝突。

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