零成本、觀影數兩人！YouTuber拍的《Unsubscribe》勇奪全美票房冠軍

等等，現在美國還不是因為武漢肺炎，全面封鎖電影院嗎？沒錯。

上週美國電影票房冠軍是誰拍的？史蒂芬·史蒂柏還是詹姆斯·卡梅隆？都不是，他叫 Eric Tabach，是個演員兼 YouTuber，他跟紐約電影製片人 Christian Nilsson 一起拍了一部叫《Unsubscribe》的恐怖片.....然後零成本，全程用 Zoom 拍攝，一口氣用 25,488 美元奪下全美票房冠軍！

等等，現在美國還不是因為武漢肺炎，全面封鎖電影院嗎？沒錯，這正是一次看準疫情所做的行為藝術，Eric Tabach 跟 Christian Nilsson 把長島漢普頓海灘表演藝術中心的電影院包下來，然後跟這部片的其他演員湊一湊成本，把票全「賣掉」了...然後他們就順利的擊敗《The Wretched》跟《Becky》（這兩部只有在露天汽車電影院放映），在 Box Office Mojo 上取得全美票房冠軍。而且整場觀眾只有他們自己兩人。

Photo Credit：Christian Nilsson 臉書

Tabach 跟 BBC 說明：「我看到其他電影只有 9,000、15,000 這種數字，太荒唐了，決定挑戰一下。」所以採用了過去 Netfilx 為了角逐電影獎項常用的 Four-Walling 手法鑽漏洞，把整個電影院包了下來，這樣就會正式登錄票房紀錄。（編註：Four-Walling 發行方不跟戲院拆分分潤，發行方獨佔所有票房收入，戲院則收租金。）

這部片片長只有 29 分鐘，劇情有點像驚聲尖叫只是全程是用 Zoom 拍攝的，全片拍攝只花了 5 天多。但卡司也沒有太隨便，除了 Eric Tabach 自己以外，還找來 Charlie Tahan 擔任殺手，並且找來 YouTuber Michelle Khare 主演（她即將出演 HBO 電視劇），還有 The Try Guys 的 Thomas Brag、Zach Kornfeld。

如果你想看這部全美票房冠軍「小作」，可以上 Vimeo 付費線上看。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》