Intel更新第三代Xeon可擴充處理器、首款針對AI運算最佳化的FPGA處理器

在今年初的CES 2020預告推出消息後，Intel宣布第三代Xeon可擴充處理器，同時也宣布更新Optane 200系列持久性記憶體，以及新款D7-P5500及P5600 3D NAND SSD，另外也推出旗下首款針對人工智慧技術應用最佳化的Stratix 10 NX FPGA處理器。

過去以代號Cooper Lake為稱的第三代Xeon可擴充處理器，將針對人工智慧推論運算、虛擬化應用、分析運算工作流程等應用最佳化，並且加入由Google針對機器學習應用提出的Bfloat16格式，相比原先廣泛使用的FP32僅需一半位數，即可完成相同運算精度，因此整體數據運算吞吐量可以翻倍提昇，但記憶體需求卻可相對減半，將能大幅提昇人工智慧運算效能表現。

而第三代Xeon可擴充處理器除了單顆處理器最高可對應28組運算核心，配合8組腳座設計更可建構最高可達224組核心運算平台，同時相比第二代Xeon可擴充處理器在影像識別分類處理效能約提昇1.87倍，針對自然語言分析訓練則可提昇1.7倍，至於針對自然語言推論則可提昇1.9倍。

此次同步更新的Optane 200系列持久性記憶體，以及新款D7-P5500及P5600 3D NAND SSD，前者可對應高達4.5TB記憶體容量，而後者則主要用於人工智慧或工作流程運算效率提昇，同時也能促進企業IT運作效率與資料安全。

至於此次針對人工智慧運算需求打造的Stratix 10 NX FPGA處理器，將可以高頻寬、低延遲形式針對人工智慧運算需求最佳化，其中更針對大量數據運算需求整合HBM記憶體，並且可對應Intel提出的OneAPI結合CPU、GPU與FPGA協同運算效益。

第三代Xeon可擴充處理器與新款Optane 200系列持久性記憶體將與Facebook、阿里巴巴、百度、騰訊在內企業合作導入，預計由各個OEM業者配合旗下伺服器產品於今年下半年推出，Stratix 10 NX FPGA處理器也同樣預計在今年下半年推出，而新款D7-P5500及P5600 3D NAND SSD則可從即日起上市銷售。

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