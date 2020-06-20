新北市政府強調將維持YouBike服務營運 但會過渡至新共享運具服務

針對日前說明基於營運成本考量，將在2021年8月以後不再與微笑單車簽約，並且將採用由新加坡商運點科技引進MOOV MOBILITY所提供無樁式共享單車服務，進而引發不少反彈與討論，新北市政府在稍早澄清中表示，並不會在現有合約結束後立即拆除原本YouBike停車站，強調依然會在往後7年內繼續營運維護。

不過，由於目前台北市規劃以新款YouBike 2.0取代既有1.0版本服務，而2.0版本因為本身設計不同，因此無法與原本1.0版本系統相容使用，意味日後新北市即便繼續使用既有YouBike 1.0版本服務，依然會與台北市日後推行YouBike 2.0版本服務有區隔。

以目前情況來看，新北市維持在合約到期後繼續維持提供YouBike 1.0版本服務運作，主要還是希望能延續民眾既有使用習慣，並且慢慢協助過渡至未來預計採用無樁式共享單車服務。

至於日後負責維護新北市境內YouBike 1.0版本服務的廠商，未來將會透過招標方式決定是否維持由原本廠商提供維護服務，或是轉由全新廠商負責。

此次決定2021年不再與微笑單車簽約，新北市政府表示考量現有YouBike 1.0版本服務單一站點建置就需要花費新台幣150萬元支撐，目前已經提撥新台幣9億元完成建置605座停車站，並且提供超過1萬9000輛YouBike投入使用，預計到明年8月將會讓停車站數量增加至630座，同時也會投放更多車輛提供使用，而若要增建2.0版本服務所需車站及車輛，則必須額外花費新台幣5.7億元，因此開始構思未來使用發展與經費使用考量。

除了說明未來將採用由新加坡商運點科技引進MOOV MOBILITY所提供無樁式共享單車服務，新北市政府也說明將會評估替代方案讓民眾順利移轉使用模式，其中包含構思讓位處台北市、新北市交界地區民眾可以方便轉換使用不同車輛。

以目前使用情況來看，確實使用YouBike的民眾多半是以接駁大共運輸工具，或是進行短距離通勤使用為主，實際上用於跨地區通勤的使用比例相對不高，但確實還是會有部分處於跨地區交界位置的民眾會有這樣的需求，只是若必須透過中途更換使用車輛達成原本通勤使用需求，或許還是會令人感覺不便。

而雖然新北市政府強調日後採用MOOV MOBILITY所提供無樁式共享單車服務，可藉由衛星定位方式規範車輛必須停放在指定位置範圍內，但畢竟衛星定位仍會有誤差，同時即便車輛停放在指定位置，卻無法妥善停放好車輛，甚至造成車輛損壞等情況，雖然可藉由實名租借使用方式規範，但預期仍會有考驗人性的情況。

另外，一般民眾過去因為oBike服務產生負面感受，因此對於無樁式共享單車服務早有不好印象，因此新北市政府決定改為無樁式共享單車服務便引發不少批評，因此日後如何實際營運模式說服民眾接受，勢必也考驗日後負責營運業者執行能力。

對此新北市交通局表示，目前已經將新北市共享運具經營業管理暫行自治條例送審，預期以此嚴格管制在新北市地區以衛星定位確認車輛停放位置的共享運具使用模式，除了由MOOV MOBILITY所提供無樁式共享單車服務，更包含目前已經在新北市地區推行的iRent、WeMo與GoShare服務，若有違停情況即會依法移置，同時也會要求服務業者繳納保證金，避免過往oBike亂象再現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》