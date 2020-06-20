快訊

違反居家檢疫、隔離規定桃竹苗開罰111人 罰款逾2千萬

「在意名聲勝過任何位子」 黃健庭婉謝總統提名監院副院長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市政府強調將維持YouBike服務營運 但會過渡至新共享運具服務

聯合新聞網 / 楊又肇

針對日前說明基於營運成本考量，將在2021年8月以後不再與微笑單車簽約，並且將採用由新加坡商運點科技引進MOOV MOBILITY所提供無樁式共享單車服務，進而引發不少反彈與討論，新北市政府在稍早澄清中表示，並不會在現有合約結束後立即拆除原本YouBike停車站，強調依然會在往後7年內繼續營運維護。

不過，由於目前台北市規劃以新款YouBike 2.0取代既有1.0版本服務，而2.0版本因為本身設計不同，因此無法與原本1.0版本系統相容使用，意味日後新北市即便繼續使用既有YouBike 1.0版本服務，依然會與台北市日後推行YouBike 2.0版本服務有區隔。

以目前情況來看，新北市維持在合約到期後繼續維持提供YouBike 1.0版本服務運作，主要還是希望能延續民眾既有使用習慣，並且慢慢協助過渡至未來預計採用無樁式共享單車服務。

至於日後負責維護新北市境內YouBike 1.0版本服務的廠商，未來將會透過招標方式決定是否維持由原本廠商提供維護服務，或是轉由全新廠商負責。

此次決定2021年不再與微笑單車簽約，新北市政府表示考量現有YouBike 1.0版本服務單一站點建置就需要花費新台幣150萬元支撐，目前已經提撥新台幣9億元完成建置605座停車站，並且提供超過1萬9000輛YouBike投入使用，預計到明年8月將會讓停車站數量增加至630座，同時也會投放更多車輛提供使用，而若要增建2.0版本服務所需車站及車輛，則必須額外花費新台幣5.7億元，因此開始構思未來使用發展與經費使用考量。

除了說明未來將採用由新加坡商運點科技引進MOOV MOBILITY所提供無樁式共享單車服務，新北市政府也說明將會評估替代方案讓民眾順利移轉使用模式，其中包含構思讓位處台北市、新北市交界地區民眾可以方便轉換使用不同車輛。

以目前使用情況來看，確實使用YouBike的民眾多半是以接駁大共運輸工具，或是進行短距離通勤使用為主，實際上用於跨地區通勤的使用比例相對不高，但確實還是會有部分處於跨地區交界位置的民眾會有這樣的需求，只是若必須透過中途更換使用車輛達成原本通勤使用需求，或許還是會令人感覺不便。

而雖然新北市政府強調日後採用MOOV MOBILITY所提供無樁式共享單車服務，可藉由衛星定位方式規範車輛必須停放在指定位置範圍內，但畢竟衛星定位仍會有誤差，同時即便車輛停放在指定位置，卻無法妥善停放好車輛，甚至造成車輛損壞等情況，雖然可藉由實名租借使用方式規範，但預期仍會有考驗人性的情況。

另外，一般民眾過去因為oBike服務產生負面感受，因此對於無樁式共享單車服務早有不好印象，因此新北市政府決定改為無樁式共享單車服務便引發不少批評，因此日後如何實際營運模式說服民眾接受，勢必也考驗日後負責營運業者執行能力。

對此新北市交通局表示，目前已經將新北市共享運具經營業管理暫行自治條例送審，預期以此嚴格管制在新北市地區以衛星定位確認車輛停放位置的共享運具使用模式，除了由MOOV MOBILITY所提供無樁式共享單車服務，更包含目前已經在新北市地區推行的iRent、WeMo與GoShare服務，若有違停情況即會依法移置，同時也會要求服務業者繳納保證金，避免過往oBike亂象再現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

共享單車 YouBike 新北

延伸閱讀

YouBike1.0、2.0不相容 柯文哲改口：沒不合理

新北校園 後天起平日也開放

YouBike系統不相容 台北市：7/8與新北市討論

侯友宜：一定會做好雙北YouBike轉換銜接

相關新聞

今年的蘋果WWDC有什麼值得我們期待？可能發表的內容總整理

WWDC 舉辦在即（台灣時間 6 月 23 日半夜 1 點），今年因應疫情影響，改用線上發布的形式。除了一定會公布的 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 和 watchOS 發展趨勢外，也常常會給果粉們一些出其不意的驚喜！我們把可能會在 WWDC 登場的更新和新品一併整理給大家囉

零成本、觀影數兩人！YouTuber拍的《Unsubscribe》勇奪全美票房冠軍

上週美國電影票房冠軍是誰拍的？史蒂芬·史蒂柏還是詹姆斯·卡梅隆？都不是，他叫 Eric Tabach，是個演員兼 YouTuber，他跟紐約電影製片人 Christian Nilsson 一起拍了一部叫《Unsubscribe》的恐怖片.....然後零成本，全程用 Zoom 拍攝，一口氣用 25,488 美元奪下全美票房冠軍！

新北市政府強調將維持YouBike服務營運 但會過渡至新共享運具服務

針對日前說明基於營運成本考量，將在2021年8月以後不再與微笑單車簽約，並且將採用由新加坡商運點科技引進MOOV MOBILITY所提供無樁式共享單車服務，進而引發不少反彈與討論，新北市政府在稍早澄清中表示，並不會在現有合約結束後立即拆除原本YouBike停車站，強調依然會在往後7年內繼續營運維護。

Adobe證實：明年仍會在中國市場提供Flash服務

雖然Adobe確認將在2020年12月31日之後全面終止支援Flash，同時也會結束提供Flash Player下載安裝，以及安裝後的啟用授權。不過，這樣的情況在中國市場顯然會有額外作法，將由在地合作業者重橙網絡在2020年後繼續提供Flash Player發行與維護。

Intel更新第三代Xeon可擴充處理器、首款針對AI運算最佳化的FPGA處理器

在今年初的CES 2020預告推出消息後，Intel宣布第三代Xeon可擴充處理器，同時也宣布更新Optane 200系列持久性記憶體，以及新款D7-P5500及P5600 3D NAND SSD，另外也推出旗下首款針對人工智慧技術應用最佳化的Stratix 10 NX FPGA處理器。

害怕成反中箭靶…Oppo取消印度新機直播

在印度一片抵制中國產品的氛圍下，中國品牌手機Oppo17日取消了其旗艦智能手機在印度的在線直播發布會，以免淪為箭靶。Oppo僅發布一段20分鐘的預錄影片，簡單介紹其為支持印度政府防疫措施所做的努力。

新北市明年不再與YouBike續約 取而代之的無樁式共享單車是什麼來歷？

基於成本考量，新北市交通局長鍾鳴時接受新北市議會質詢時表示，由於建置一座YouBike停放站需要新台幣150萬元經費支撐，因此未來將不會跟進台北市導入YouBike 2.0，同時在合約於2021年8月到期後，將不會繼續與YouBike續約，取而代之的是會引進由新加坡商運點科技的無樁式共享單車，並且在板橋、新店、三重主要通勤路線，以及淡水地區先行試辦。

Qualcomm更新機器人設計平台 導入更高運算效能與5G連網能力

去年以採用Snapdragon 845處理器的Robotics RB3 Platform進軍機器人應用市場後，Qualcomm宣布推出全新結合5G連網功能的Robotics RB5 Platform，並且說明此設計平台已經累積超過20家合作夥伴使用，將可應用在各類消費市場、企業應用，以及國防與工業用途，同時也會有超過30家供應鏈投入相關軟硬體開發。

宏佳騰推出制動效果更好的Ai-1 Sport ABS 更加入聲控操作功能

在先前預告後，宏佳騰今日 (6/18)宣布推出強化煞車性能的Ai-1 Sport ABS，如同去年推出的Gogoro S2 ABS版採用BOSCH 10 ABS煞車系統，另外也宣布在系列車款採用的CROXERA智慧儀表加入聲控功能，讓使用者能直接透過聲控方式啟動車輛，或是開啟車廂，甚至可以自動聲控指令內容。

Intel更新RealSense D455景深感知攝影機 讓機器人視覺判斷更靈敏

相較NVIDIA藉由Jetson系列開發板投入機器人應用發展，Intel方面則是藉由RealSense景深感知攝影鏡頭作為機器人的「眼睛」，而此次推出的新款RealSense D455，將比先前推出的D400增加一倍以上的電腦視覺範圍，對應6公尺左右的感測距離，並且強化電腦視覺的景深感測，同時藉由RGB感測元件與全局快門設計，加快電腦視覺反應速率。

Adobe將在2020年最後一天 結束Flash Player產品生命週期

2017年7月下旬宣布於2020年全面停止Flash技術支援與開發後，Adobe表示將會在2020年的最後一天正式結束Flash Player產品生命週期。

學生曬蘋果Swift挑戰賽獎品：果粉有錢也買不到

一年一度的 Apple WWDC 學生挑戰賽，蘋果根據他們所提交的 Swift playground 原創作品而獲選參加大會，此賽事旨在表彰和激勵新一代程式設計人員和創作者。蘋果昨天公布了 350 位獲得 Swift 學生挑戰的名單，獎品是獨家 WWDC20 夾克和一套胸針。

熱門新聞

今年的蘋果WWDC有什麼值得我們期待？可能發表的內容總整理

「Hey Siri，我被警車攔下了！」語音助理幫你自動錄下警方執法過程

每月4.99美元！Mozilla正式推出付費VPN服務

新北市政府強調將維持YouBike服務營運 但會過渡至新共享運具服務

Adobe證實：明年仍會在中國市場提供Flash服務

零成本、觀影數兩人！YouTuber拍的《Unsubscribe》勇奪全美票房冠軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。