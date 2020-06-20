Adobe證實：明年仍會在中國市場提供Flash服務

雖然Adobe確認將在2020年12月31日之後全面終止支援Flash，同時也會結束提供Flash Player下載安裝，以及安裝後的啟用授權。不過，這樣的情況在中國市場顯然會有額外作法，將由在地合作業者重橙網絡在2020年後繼續提供Flash Player發行與維護。

依照Adobe在中國地區所發出聲明，表示基於中國境內市場特殊使用情況及需求，因此將在2020年之後繼續提供Flash Player下載安裝，以及安裝後的啟用授權，但是會轉由在地合作業者重橙網絡負責後續維護，同時也僅限中國境內使用。

類似情況，其實微軟過去在2013年4月宣布終止MSN Messenger通訊服務 (後期改名為Windows Live Messenger)時，同樣保留中國地區服務繼續運作，直到隔年10月31日才跟進終止服務。

不過，Adobe並未說明是否針對中國市場使用需求設置預計終止服務時間，目前似乎計畫在中國市場持續提供Flash內容應用。

在先前釋出說明中，Adobe表示在今年底之前仍會持續針對Flash Player提供安全更新，但從2021年1月1日開始就不會再釋出任何安全更新，因此也建議使用者移除Flash Player，同時在Flash Player全面終止更新後，使用者也無法透過原有Flash Player播放任何Flash內容。

此外，Adobe也會在Flash Player產品生命週期結束後關閉下載服務，同時因為必須取得Adobe授權安裝，因此即便使用者保留原本Flash Player安裝程式，或是透過第三方網站下載安裝程式，在2020年之後都將無法順利安裝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》