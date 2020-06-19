今年的蘋果WWDC有什麼值得我們期待？可能發表的內容總整理

最希望有 ARM 版的 Mac！（好奇可以做到什麼程度 XD）

WWDC 舉辦在即（台灣時間 6 月 23 日半夜 1 點），今年因應疫情影響，改用線上發布的形式。除了一定會公布的 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 和 watchOS 發展趨勢外，也常常會給果粉們一些出其不意的驚喜！我們把可能會在 WWDC 登場的更新和新品一併整理給大家囉

iOS 14、iPadOS 14新功能

*iOS 14 除了大家熟悉的一個一個方格 App 呈現的形式，還多加入了列表顯示的方式，讓用戶可以滑動瀏覽

*小工具 Widget 可以更自由地擺放，讓用戶可以選擇 App 圖示以三種型態顯示：原本的 App 呈現（占 1 格）、顯示部分資料和 App 圖示（占 2 格）、顯示更完整資料和 App 圖示（占 4 格）

*iOS 14 新增桌布分類選項，同時支援第三方程式直接設定為桌布

*可以自行制定預設的信箱跟網站，取消固定為蘋果信箱和 Safari 的限制

*Safari 支援自動翻譯功能

*iPadOS 14 開始支援滑鼠游標圖

*新增健身相關應用程式

WatchOS 7新功能

*加入血氧濃度監測功能

*搭配血氧濃度監測，推出睡眠追蹤功能

*新錶面 Infograph Pro 可模擬測速儀，測量行車速度和距離

*加入 Kids Mode，方便家長把關孩子的觀看內容

搭載蘋果自家處理器的 Mac 即將問世？

儘管關於 macOS 的傳聞並不多，但倒是有很多消息指出，蘋果打算以手機 A14 處理器為基礎，自行產製 Mac 的處理晶片。儘管目前蘋果看起來和 Intel 相處愉快，但若連電腦晶片也可以自己產出，在效能、產品體積、續航、成本等等的掌控勢必能更完整。不過 ARM 處理器雖然有低功耗、長續航的優勢，效能部分能否跟 X86 併肩仍是個問題，要是蘋果真的推出了自家 ARM 版 Mac，我們一定想辦法拿來實測測個夠！

耳罩式耳機 AirPods Studio

起因於用戶在 iOS 14 的代碼中，發現了耳罩式耳機的圖案，同時有知情人士向彭博社表示，蘋果自 2018 年就開始打造這款名為 AirPods Studio 的耳罩式耳機，它將會擁有以細金屬臂連接的復古造型、可替換的不同功能耳罩，售價約為 350 美元

藍牙追蹤器 AirTags

不知道講了多久的 AirTags，最近消息也開始多了起來。四月蘋果官方推出了一支「如何重置 iPhone」的影片，意外曝光 AirTags 確實存在，也讓果粉們對它的推出更加期待。AirTags 的功能是利用內建晶片開啟尋找功能，就算在設備沒電的狀況下也可以找到遺失物，可以用行李箱、皮包等物品上，如果物品離你太遠，也會自動通知你

果粉們最期待的應該還是 iOS 14 吧！新版的 Widget 看起來超好用…23 號有沒有人也會熬夜看 WWDC 的舉個手！

（新聞來源：Engadget）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》