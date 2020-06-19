害怕成反中箭靶…Oppo取消印度新機直播

在印度一片抵制中國產品的氛圍下，中國品牌手機Oppo17日取消了其旗艦智能手機在印度的在線直播發布會，以免淪為箭靶。Oppo僅發布一段20分鐘的預錄影片，簡單介紹其為支持印度政府防疫措施所做的努力。

路透報導，在印度市占率排名第4的手機品牌Oppo早些時候宣布，其新款Find X2智能手機將於17日於網上直播發布，但本應於當地時間下午4點上線直播的YouTube鏈接卻無法觀看。

為了推出這款手機，該公司上傳了一段20分鐘的預錄視頻，其中包括Oppo為支持印度當局防止冠狀病毒傳播所做努力的視頻集錦。

Oppo沒有回覆取消直播發布會的原因，但一名熟悉該公司想法的人士表示，該決定是為了避免社交媒體上可能出現的任何騷動。

據今年2月的市場調查數據，印度是僅次於中國的世界第二大手機市場，包括OPPO及小米在內的中國品牌，就占全印度手機銷量八成。

影片來源：世界新聞網(訂閱世報YouTube看更多新聞影音)

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