Adobe將在2020年最後一天 結束Flash Player產品生命週期

2017年7月下旬宣布於2020年全面停止Flash技術支援與開發後，Adobe表示將會在2020年的最後一天正式結束Flash Player產品生命週期。

在相關說明中，Adobe表示在今年底之前仍會持續針對Flash Player提供安全更新，但從2021年1月1日開始就不會再釋出任何安全更新，因此也建議使用者移除Flash Player，同時在Flash Player全面終止更新後，使用者也無法透過原有Flash Player播放任何Flash內容。

此外，Adobe也會在Flash Player產品生命週期結束後關閉下載服務，同時因為必須取得Adobe授權安裝，因此即便使用者保留原本Flash Player安裝程式，或是透過第三方網站下載安裝程式，在2020年之後都將無法順利安裝。

先前宣布取消發展Flash相關技術，主因在於越來越多網頁藉由HTML5技術即可實現相同內容效果，甚至可讓記憶體佔用比例更為精簡，同時程式運作表現也能因為編碼精簡，加上無需額外使用外掛程式，因此也不會佔據過多記憶體或處理器運算資源，甚至也能減少因外掛漏洞產生風險，或是產生耗電問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》