Intel更新RealSense D455景深感知攝影機 讓機器人視覺判斷更靈敏

相較NVIDIA藉由Jetson系列開發板投入機器人應用發展，Intel方面則是藉由RealSense景深感知攝影鏡頭作為機器人的「眼睛」，而此次推出的新款RealSense D455，將比先前推出的D400增加一倍以上的電腦視覺範圍，對應6公尺左右的感測距離，並且強化電腦視覺的景深感測，同時藉由RGB感測元件與全局快門設計，加快電腦視覺反應速率。

透過提昇電腦視覺感測廣度與反應速率，Intel預期可藉由新款RealSense D455增加機器人藉由電腦視覺判斷，並且更快做出正確決策反應的效率，例如應用在醫療看護時，即可快速判斷病患狀況，進而在發生緊急異常時自動通報醫療救護人員協助。

另外，新款RealSense D455也將Z軸誤差控制在2%以下，藉此提高4公尺距離內的識別精度，另外也將景深感測元件與RGB感測元件的間距各調整為8.81公分左右，藉此讓電腦視覺在景深與顏色判斷處於相同判斷基礎。

售價部分，新款RealSense D455將以239美元價格銷售，開發者可以藉由RealSense SDK 2.0開發工具設計相關應用功能，並且可以直接整合在現有以RealSense打造的機器人設計。

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