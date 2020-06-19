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宏佳騰推出制動效果更好的Ai-1 Sport ABS 更加入聲控操作功能

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前預告後，宏佳騰今日 (6/18)宣布推出強化煞車性能的Ai-1 Sport ABS，如同去年推出的Gogoro S2 ABS版採用BOSCH 10 ABS煞車系統，另外也宣布在系列車款採用的CROXERA智慧儀表加入聲控功能，讓使用者能直接透過聲控方式啟動車輛，或是開啟車廂，甚至可以自動聲控指令內容。

在此次公布消息裡，宏佳騰說明聲控功能將會先對應iOS平台app使用，主要透過Siri捷徑功能實現諸如車輛解鎖、車輛上鎖、打開車廂、前往換電站、導航回家、導航至公司、智慧尋車、閃燈找車等使用模式，另外也能透過自訂聲控指令進行操作，讓使用者能有更高彈性客製個人習慣操作指令。

而Android平台版本則要再等一些時候，預期也會藉由Actions on Google形式完成指令操作，但目前還無法確認具體推出時間。另外，此次活動中也由台灣大哥大總經理林之晨說明未來將與宏佳騰進行更深入合作，預期雙方未來會在車聯網應用有更深層整合。

此次宣布推出的Ai-1 Sport ABS，藉由採用BOSCH 10 ABS煞車系統強化煞車制動表現，並且提供防鎖死效果，另外更藉由把後碟盤從原本180mm加大至190mm，使煞車系統重量不僅減少30%，更使體積減少45%左右。

至於選擇將後碟盤加大，加大宏佳騰表示是因為前碟煞系統已經有足夠制動力，因此重點放在以ABS系統加強防鎖死表現，而後碟煞系統便以增加制動表現為目標。

此次推出的Ai-1 Sport ABS車款除了加入ABS煞車系統，並且提昇後碟煞制動表現，更針對懸吊系統重新作了調整。另外，ABS車款更比照新款Gogoro S2車款在前方置物箱增加一組USB充電座，特仕版還額外增加乘坐更舒適的超體感椅墊，並且在車廂內配置照明燈。

顏色部分，Ai-1 Sport ABS車款分別推出孔雀藍與亮岩灰兩款配色，建議售價為新台幣99800元，特仕版則採用黑隱配色，建議售價則是新台幣103800元。

配合此次推出新車款，宏佳騰宣布從即日起至7月31日間預購Ai-1 Sport ABS車款，即贈送風格安全帽、無線鑰匙保護套與藍牙耳機，前1000名預購黑隱特仕版則可升級黃金鏈條。而門市服務部分也宣布全面升級，將與知名精品咖啡品牌illy咖啡合作，提供車主最佳賞車、購車、保修、換電一站式服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 咖啡 宏佳騰

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