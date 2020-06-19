Qualcomm更新機器人設計平台 導入更高運算效能與5G連網能力

去年以採用Snapdragon 845處理器的Robotics RB3 Platform進軍機器人應用市場後，Qualcomm宣布推出全新結合5G連網功能的Robotics RB5 Platform，並且說明此設計平台已經累積超過20家合作夥伴使用，將可應用在各類消費市場、企業應用，以及國防與工業用途，同時也會有超過30家供應鏈投入相關軟硬體開發。

Qualcomm說明，Robotics RB5 Platform採用以Snapdragon 865為基礎的QRB5165處理器，同樣採用8組Kryo CPU與Adreno 650 GPU，另外也搭載第5代Qualcomm Snapdragon AIE人工智慧引擎，標榜可對應1.5TFLOPS的人工智慧運算效能。

至於內建Spectra 480影像處理器則可對應7組鏡頭擷取訊號同步處理，搭配EVA影片分析視覺技術，藉此強化裝置端的電腦視覺識別能力，同時也標榜可在電力受限環境提供充足的邊緣運算效能，支援影像識別、物件分析、地圖建構、路徑規劃與自動導航等影像識別應用。

而影像處理表現部分，則可對應每秒20億畫素影像處理速率，並且支援Dolby Vision影片拍攝與最高8K@30fps影片規格，以及4K@120fps延時影片，另外也能拍攝最高達2億畫素靜態影像，或是以6400萬畫素高速記錄的零延遲影像，分別支援HEIF動態照片與HDR影片格式。

安全部分，則支援Qualcomm安全處理元件，對應安全啟動、加密加速，以及建構可信任執行環境等應用，另外也支援聯邦資訊處理標準 (FIPS)密碼認證，同時支援指紋、虹膜、語音及臉部識別機制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》