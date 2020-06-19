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新北市明年不再與YouBike續約 取而代之的無樁式共享單車是什麼來歷？

聯合新聞網 / 楊又肇

基於成本考量，新北市交通局長鍾鳴時接受新北市議會質詢時表示，由於建置一座YouBike停放站需要新台幣150萬元經費支撐，因此未來將不會跟進台北市導入YouBike 2.0，同時在合約於2021年8月到期後，將不會繼續與YouBike續約，取而代之的是會引進由新加坡商運點科技的無樁式共享單車，並且在板橋、新店、三重主要通勤路線，以及淡水地區先行試辦。

從運點科技在台註冊資料顯示，本身就是在新加坡推行共享單車服務已有一段時間的MOOV MOBILITY，目前分別在新加坡提供共享單車、共享滑板車，以及共享電力助行單車三種移動工具，若以台灣現行法規來看，應該會引進其中共享單車及共享電力助行單車，共享滑板車預期會因為法規限制無法在一般道路上使用。

而在新加坡地區，MOOV MOBILITY已經在去年獲准擴大營運，目前在新加坡地區額外投放超過1萬輛共享單車，相比去年4月以1000輛共享單車提供使用的規模增加不少。

除了MOOV MOBILITY，目前新加坡提供共享單車服務業者，還包含SG Bike與Grab旗下Anywheel，原本同樣在新加坡發展的中國共享單車ofo則因未能妥善管理車輛停放問題，因此被新加坡政府以影響市容為由禁止繼續營運，而同樣來自中國的摩拜單車則是被SG Bike併下，成為新加坡目前最大規模共享單車服務。

此次進軍台灣市場，更意味MOOV MOBILITY希望從原本新加坡市場跨入北亞市場，或許未來也會比照摩拜單車進入更多市場發展。而除了在台灣設點，目前MOOV MOBILITY在北京、上海也有辦公據點設置。

不過，新北市選擇與運點科技合作導入MOOV MOBILITY旗下共享單車服務，意味日後在新北市地區的共享單車將會採用無樁式停放使用模式，而過去oBike服務在台灣地區造成不少市容與停放問題，或許將會再次考驗新北市政府管理及處理應對能力，另外也要看運點科技日後在台提供服務時，能否順利將MOOV MOBILITY在新加坡營運模式複製到台灣市場。

其他問題，則還包含日後與YouBike結束合作後，目前在新北市地區建置的YouBike停放站會如何調整，或許也會成為眾人關注焦點。以目前MOOV MOBILITY共享單車服務使用模式，必須依照規劃位置妥善停放情況來看，或許未來新北市政府也會比照相同方式，以現有YouBike停放站直接作為日後無樁式共享單車指定停放位置。

另外，新北市政府未來不再與YouBike續約，這樣的改變顯然也會影響不少習慣以YouBike銜接公車、捷運或火車站點通勤的使用需求，因此未來接替使用的無樁式共享單車服務能否藉由即時車輛調撥滿足通勤需求，可能也是必須面臨挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

共享單車 新加坡 新北 YouBike

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