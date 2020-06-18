學生曬蘋果Swift挑戰賽獎品：果粉有錢也買不到

一年一度的 Apple WWDC 學生挑戰賽，蘋果根據他們所提交的 Swift playground 原創作品而獲選參加大會，此賽事旨在表彰和激勵新一代程式設計人員和創作者。蘋果昨天公布了 350 位獲得 Swift 學生挑戰的名單，獎品是獨家 WWDC20 夾克和一套胸針。

Swift 學生挑戰賽獲獎者在 Twitter 上分享 WWDC20 獎品夾克和大頭針的照片。在過去幾年的比賽中，獲獎者還將獲得聖何塞 WWDC 的免費入場券和住宿，由於該活動實際上是在今年舉行，因此這些獲獎者下周還將獲得與 Apple 工程師一對一共同進行開發試驗的機會。

Apple 很榮幸能透過其年度 WWDC 學生計畫來支持和培養下一代開發者，而這只是 WWDC20 表彰和激勵各年齡層和背景的程式設計人員和創新者的眾多方式之一。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》