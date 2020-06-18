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蘋果爆料要聽誰的？號稱最強分析師的郭明錤只排第10名！

聯合新聞網 / 電獺少女

大家都看誰的消息呢？

蘋果新產品相關的爆料消息、情報幾乎每天都會出現，不論手機、筆電、智慧錶還是其他產品都有份，不過這些爆料誰的可信度高呢？國外專門追蹤爆料消息的網站 Apple Track 幫我們統計好啦！

不論外媒、臺灣媒體、Twitter 上的部落客，每次在蘋果要推新產品前都會放上很多情報，Apple Track 根據這些平台的情報，做出了準確率排行榜。我們最熟知的，應該是常上新聞且被稱作地表神準的分析師郭明錤，他在這份榜單只排第 10 名，準確率是 76.4％。臺灣媒體 DigiTimes 也有上榜，以準確率 61％ 拿到了第 13 名，經濟日報準確度 38.2％，排第 16 名

蘋果爆料準確率排名

第一名：CoinX / 情報準確度 95.2％

第二名：L0vetodream / 情報準確度 90.5％

第三名：Jon Prosser / 情報準確度 86.7％

第四名：9to5Mac / 情報準確度 85.8％

第五名：彭博社記者 Mark Gurman / 情報準確度 84.2％

第六名：MacRumors / 情報準確度 83.3％

第七名：The Information / 情報準確度80％

第八名：OnLeaks / 情報準確度 78.6％

第九名：The Wall Street Journal / 情報準確度 76.7％

第十名：郭明錤 / 情報準確度 76.4％

第十一名：Macotakara / 情報準確度 67.4％

第十二名：Sonny Dickson / 情報準確度 63.2％

第十三名：DigiTimes / 情報準確度 61％

第十四名：Barclays / 情報準確度 57.9％

第十五名：The Verifier / 情報準確度 42.5％

第十六名：經濟日報 / 情報準確度 38.2％

第十七名：Max Weinbach / 情報準確度 37.5％

蘋果爆料誰最準？號稱最強分析師的郭明錤只排第 10 名！看完後知道該追哪個媒體了

以上就是追蹤網站統計的蘋果爆料準確率排行，雖然莫娜自己對爆料、渲染圖都是抱持看看就好的心態，不過給大家個想像也是不錯啦

（新聞來源：Apple Track

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 郭明錤

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