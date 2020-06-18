太狂！AMD Ryzen 4000 APU 沒有散熱器一樣能跑《Crysis》

在過去 AMD 處理器一向因為「太過熱情」而遭到消費者詬病，但顯然得力於 7 奈米製程跟 Zen 2 微架構的改進，廢熱已經不再困擾著 AMD 的 CPU 與 APU，它甚至能夠在沒有主動與被動散熱的情況下，正常運行「顯卡毀滅者」遊戲《末日之戰》（Crysis）！

雖然說桌面級的 AMD Ryzen 4000 APU 還沒有正式推出，但已經公開販售的低功耗版行動處理器，就已經在筆電上讓人看到無限潛能。

Twitter 網友 Fritzchens Fritz 日前就打造了一個瘋狂的測試，他拿出了一台搭載 AMD Ryzen 3 4300U 的筆記型電腦，擁有 4 核心 4 執行緒 CPU，基礎時脈為 2.7 GHz，最大加速時脈達 3.7 GHz，由於是 APU 所以還具備了 5 個 AMD Radeon Vega 繪圖運算核心，運作頻率為 1,400 MHz。

Fritzchens Fritz 將這台筆記型電腦的底部拆開，移除風扇跟 CPU 頂蓋等，主動、被動的散熱零組件，使整個 Die 裸露在外，並且開始對它進行一連串效能測試，甚至於還執行了有著「顯卡毀滅者」之稱的遊戲《末日之戰》（Crysis）。

在利用 Renoir Mobile Tuning 將 CPU 的溫度牆定於攝氏 90 度後，Fritzchens Fritz 成功讓完全沒有任何散熱機制的 AMD Ryzen 3 4300U，執行了近 10 分鐘的《末日之戰》。從紅外線攝影機中可以看見，事實上系統的主要熱源都處於 PCB 周遭，APU 本身溫度甚至還比較低一些。

由此可見， AMD 對於處理器的廢熱控制確實非常理想，但由於缺少冷卻機制，所以 CPU 本身還是會降頻來控制平台溫度。因此，若用 Cinebench R15 對系統進行跑分，單核心分數僅僅只有 124 cb，全核心也只剩 327 cb，這些數字都比起正常情況來得差上許多。

更值得注意的一點，那就是 Ryzen 3 4300U 內部還有 5 個 Radeon Vega 繪圖運算核心，由於 CPU 跟 GPU 一樣得透過降低頻率來控制發熱，所以在如此艱困的條件下，整台主機還能流暢執行《末日之戰》，的確讓外界非常驚豔。

Fritzchens Fritz 最後也對無散熱機制的 Ryzen 3 4300U 執行了 3Dmark Time Spy，結果成功於沒有當機的狀況下順利完成，但跑分結果同樣不是很好看，GPU 得分僅 353 分，CPU 得分為 1,262 分。

來源：wccftech

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