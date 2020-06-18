快訊

波頓新書揭醜聞 川普捧習近平「中國歷史最偉大領袖」

國道1號北上湖口路段4車追撞 車流嚴重回堵10公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果Swift全球學生挑戰賽 兩位台灣逢甲大學生奪獎

聯合新聞網 / INSIDE
圖／蘋果提供
圖／蘋果提供

兩位來台灣獲獎學生，劉祐炘來自逢甲大學資工系大四 22 歲即將畢業，以及逢甲大學資工系大二 20 歲的薛竣祐，兩人均為逢甲大學 iOS 社團的成員。

Apple 全球開發者大會 WWDC20 即將開跑，並依照慣例舉辦 Swift Student Challenge 挑戰賽邀請全球學生共襄盛舉，世界各地學生可藉由 Swift playground 原創作品參加比賽。

昨日蘋果公布獲獎名單，本次來自 41 個國家與地區的 350 位 Swift Student Challenge 得獎者也將一同參與大會，而其中有兩位來自台灣的學生脫穎而出獲獎。

一位是來自逢甲大學資工系大四 22 歲即將畢業的劉祐炘，以及逢甲大學資工系大二 20 歲的薛竣祐，兩人均為逢甲大學 iOS 社團的成員。兩人都是進大學才開始接觸程式設計，但對程式語言抱持極大的熱情，課外時間兩位也會帶領其他社員到國中去推廣 Swift Playground。受到學校老師的鼓勵，祐炘帶領社團學弟一起嘗試投稿 Swift Student Playground，本次都是兩位首次投稿就獲獎。

祐炘的作品是以 Swift Playground 教學為架構，透過小遊戲建立幫使用者學習函數的概念；而竣祐的作品則是以環保為出發點，透過小遊戲提醒大家記得關燈關冷氣來省電。

獲獎學生：用科技為社會謀福利

這次獲獎中，不少學生都是懷抱讓世界更美好的理念出發，來自紐約福特漢姆大學二年級 19 歲的 Sofia Ongele 就著重於科技與社會正義的結合。她的第一款 iOS app ReDawn 來自大學一年級的時候，學校裡的一個朋友遭到性侵經驗，開發出 ReDawn，希望能幫助受害者能以安全、簡單、機敏的方式來獲得所需的資源。

Ongele 在 2016 年首次接觸程式設計，當時她參加了為 13 至 18 歲女孩設計的免費編碼訓練課程 Kode With Klossy。Ongele 說，學習編碼改變了她的人生。 Ongele 後來繼續參與指導該課程，希望利用科技為社會謀福利。目前已有數個公司與她接洽，希望合作開發 app。

ReDawn 幫助性侵倖存者獲得資源。
ReDawn 幫助性侵倖存者獲得資源。

19 歲的 Palash Taneja 在印度新德里長大。四年前他感染了嚴重的登革熱導致他需住院接受治療。Taneja 剛剛在德州大學奧斯汀分校唸完大一，他表示：「那兩三個月的痛苦經歷，真正激發了我去學習程式設計，並運用它做為解決問題的工具。 Palash Taneja 借鑒自身的罹病經驗來協助他人。 」

他繼續建立一個網頁形式的工具，使用機器學習技術來預測登革熱等蚊媒疾病的傳播方式。Taneja 在今年舉辦的 Swift Student Challenge 競賽所提交的作品中，也針對新冠肺炎設計了一個 Swift playground，在教編碼之際，也同時模擬疫情如何在人群中傳播的模型，顯示出保持社交距離和佩戴口罩等預防措施如何協助減緩感染率。他在看到其他人並未認真看待各種警告後，便建立這項工具以協助教育年輕人。

Devin Green 喜歡透過科技解決問題，並會從周遭環境中找尋靈感。由於新冠肺炎疫情使得他必須在家裡讀完高三的學業時，他便將自己位於加州卡斯特羅谷 (Castro Valley) 的臥室作為實驗室。

18 歲的他將在秋季於史丹佛大學展開新鮮人生活，但總是喜歡賴床，他設計了一個使用床底壓力墊的程式。在他應該起床後如果墊子上仍有重量，鬧鐘便會響起，除非他用手機掃描行動條碼後，鬧鐘才會停止。

Green 表示：「我的房屋四周佈滿了 12 個不同的行動條碼，並且每天早上會隨機分配。所以我絕不會知道該掃描哪個條碼才能關閉鬧鐘。」

同樣的創新精神注入到他 Swift Student Challenge playground 獲獎的作品：一個名為 Stanny 的人工智慧機器人，可以辨識並回應 63 個不同的評論和問題。

Green 在 App Store 上還有兩款 app，第一款是他在 13 歲時製作的。第二款 app 名為 Slight Work，這是一款家庭作業 app，使用番茄工作法 (Pomodoro Technique) 透過結構化的休息來最大化工作時間。他和他的高中同學用這款 app 度過整個高三。

Slight Work app 幫助學生使用特殊公式管理時間。
Slight Work app 幫助學生使用特殊公式管理時間。

Green 希望利用自己的解決問題的能力來實現更大規模的變革。 Green 表示社會正義和政治是他真正想貢獻的領域。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Swift 逢甲大學 社團 iOS 蘋果

延伸閱讀

大陸電商618檔 蘋果賣贏華為

蘋果首次披露App Store商業收入：中國市場銷售近半

逢甲商圈去年人潮營業創新低 逢甲大學：比金融海嘯慘

蘋果App Store去年創造5190億美元金流 行動商務成收益最高類別

相關新聞

蘋果Swift全球學生挑戰賽 兩位台灣逢甲大學生奪獎

兩位來台灣獲獎學生，劉祐炘來自逢甲大學資工系大四 22 歲即將畢業，以及逢甲大學資工系大二 20 歲的薛竣祐，兩人均為逢甲大學 iOS 社團的成員。

AMD推出Ryzen 3000XT系列處理器 運算效能小幅提昇4％

AMD宣布推出Ryzen 3000XT系列處理器，採用7nm製程技術打造，同時對應AM4平台針腳設計，強調相比先前推出的Ryzen 3000系列處理器可提昇4%效能，對比競爭對手同級處理器更可節省40%耗電表現。

Qualcomm終於在Snapdragon 600系列處理器加入5G連網功能

將5G連網功能加入Snapdragon 800系列，以及700系列處理器之後，Qualcomm終於也在Snapdragon 600系列處理器加入5G連網功能，第一款產品將是以三星8nm製程技術打造的Snapdragon 690處理器，其中整合Snapdragon X51 5G連網晶片，並且預計取代先前推出的Snapdragon 675處理器。

Intel在Tiger Lake處理器強化惡意攻擊防護能力

日前透露準備推出代號Tiger Lake的新款行動處理器，Intel更透露將在此款處理器加入名為「Control-Flow Enforcement Technology,CET」技術，藉此增強處理器對於惡意人士藉由合法程式碼操作控制的攻擊行為，同時此項技術也獲得微軟支持，預期讓採用新款行動處理器與Windows 10的筆電可以抵禦更多惡意攻擊。

發行一張數位身分證 為什麼還需要一部專法跟一個獨立機關來保障？

你期待領到駕照、健保卡、自然人憑證集一身的數位身分證嗎？會不會覺得以後不用再分別帶大張小張的證件覺得很方便？相反的，會不會覺得萬一資訊外洩也很可怕呢？

美國政府鬆綁限令 允許境內企業與華為制定下一代5G網路技術標準

美國商務部證實將調整禁止美國企業與華為進行業務往來的限令，預期將使美國企業能與華為合作制定下一代5G網路技術標準，藉此提昇美國在5G網路技術標準制定上的話語權。

HTC推出VIVE XR Suite、VIVE Events服務 打造全新遠距互動及虛擬展會活動

延續先前提出藉由虛擬實境技術打造遠距協同工作模式的VIVE Sync，HTC宣布將在今年下半年推出名為VIVE XR Suite的服務，以及可協助企業透過虛擬實境舉辦大型活動的VIVE Events服務。

有望成標配？據傳Model 3也將新增無線充電器、USB Type-C功能

根據 Mashable 報導，特斯拉（Tesla）將位於加州費利蒙（Fremont）工廠所製造的 Model 3 車款新增無線充電功能，未來北美的該款型號可望包含手機無線充電器、USB Type-C。

iKala看準疫情影響轉型趨勢 協助更多企業推動數位行銷

創立於2011年，初期以線上卡拉OK平台服務運作，後續推出線上直播服務平台LIVEhouse.in，直到2018年轉型為數位行銷整合平台的iKala (愛卡拉)，日前宣布邀請Google台灣「第一號員工」簡立峰博士加入董事會之後，今日 (6/15)更宣布未來將以人工智慧協助企業做到全通路管理、全智慧銷售。

109資訊月主視覺由你決定 全國海報徵選進入倒數

資訊月全國海報徵選活動舉辦迄今已邁入第20屆，每年收到來自全國超過兩千件的參賽作品，不僅是設計校系年度重要競賽之一，更是打造國內設計新秀的最佳展演舞台。第一名的作品除了10萬元獎金，還會製作成海報、路旗等各式宣傳物，為期一個半月的時間在台北、台中、台南、高雄四個城市曝光，並透過電視、報紙、網路宣傳，讓全台民眾看見創意好設計。

多鏡頭相機設計早期發展廠商Light 宣布退出手機市場競爭

雖然過去與Sony、小米建立合作關係，同時也將其相機模組應用在HMD Global去年推出搭載特殊5組環狀相機模組的Nokia 9 PureView，但Light後續證實日後將退出手機市場競爭。

傳AT&T準備出售華納兄弟互動娛樂 吸引各大遊戲業者關注

CNBC電視台報導指稱，日前收購華納傳媒的美國電信業者AT&T計畫出售華納兄弟互動娛樂 (Warner Bros. Interactive Entertainment)，實際交易金額可能介於40億美元區間。

熱門新聞

不要再按「C」刪除了！iPhone計算機沒說的5大隱藏技巧

LINE10.10.0更新 貼圖介面大優化、Android也能自動備份

Windows 10操作介面拆分獨立更新 微軟加快使用體驗調整腳步

臉書執行長祖克柏：用戶可選擇關閉政治廣告

瞄準618電商促銷 電信業掀低資費戰

與PS4體驗截然不同！PlayStation 5採用全新操作介面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。