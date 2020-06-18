蘋果Swift全球學生挑戰賽 兩位台灣逢甲大學生奪獎

兩位來台灣獲獎學生，劉祐炘來自逢甲大學資工系大四 22 歲即將畢業，以及逢甲大學資工系大二 20 歲的薛竣祐，兩人均為逢甲大學 iOS 社團的成員。

Apple 全球開發者大會 WWDC20 即將開跑，並依照慣例舉辦 Swift Student Challenge 挑戰賽邀請全球學生共襄盛舉，世界各地學生可藉由 Swift playground 原創作品參加比賽。

昨日蘋果公布獲獎名單，本次來自 41 個國家與地區的 350 位 Swift Student Challenge 得獎者也將一同參與大會，而其中有兩位來自台灣的學生脫穎而出獲獎。

一位是來自逢甲大學資工系大四 22 歲即將畢業的劉祐炘，以及逢甲大學資工系大二 20 歲的薛竣祐，兩人均為逢甲大學 iOS 社團的成員。兩人都是進大學才開始接觸程式設計，但對程式語言抱持極大的熱情，課外時間兩位也會帶領其他社員到國中去推廣 Swift Playground。受到學校老師的鼓勵，祐炘帶領社團學弟一起嘗試投稿 Swift Student Playground，本次都是兩位首次投稿就獲獎。

祐炘的作品是以 Swift Playground 教學為架構，透過小遊戲建立幫使用者學習函數的概念；而竣祐的作品則是以環保為出發點，透過小遊戲提醒大家記得關燈關冷氣來省電。

獲獎學生：用科技為社會謀福利

這次獲獎中，不少學生都是懷抱讓世界更美好的理念出發，來自紐約福特漢姆大學二年級 19 歲的 Sofia Ongele 就著重於科技與社會正義的結合。她的第一款 iOS app ReDawn 來自大學一年級的時候，學校裡的一個朋友遭到性侵經驗，開發出 ReDawn，希望能幫助受害者能以安全、簡單、機敏的方式來獲得所需的資源。

Ongele 在 2016 年首次接觸程式設計，當時她參加了為 13 至 18 歲女孩設計的免費編碼訓練課程 Kode With Klossy。Ongele 說，學習編碼改變了她的人生。 Ongele 後來繼續參與指導該課程，希望利用科技為社會謀福利。目前已有數個公司與她接洽，希望合作開發 app。

ReDawn 幫助性侵倖存者獲得資源。

19 歲的 Palash Taneja 在印度新德里長大。四年前他感染了嚴重的登革熱導致他需住院接受治療。Taneja 剛剛在德州大學奧斯汀分校唸完大一，他表示：「那兩三個月的痛苦經歷，真正激發了我去學習程式設計，並運用它做為解決問題的工具。 Palash Taneja 借鑒自身的罹病經驗來協助他人。 」

他繼續建立一個網頁形式的工具，使用機器學習技術來預測登革熱等蚊媒疾病的傳播方式。Taneja 在今年舉辦的 Swift Student Challenge 競賽所提交的作品中，也針對新冠肺炎設計了一個 Swift playground，在教編碼之際，也同時模擬疫情如何在人群中傳播的模型，顯示出保持社交距離和佩戴口罩等預防措施如何協助減緩感染率。他在看到其他人並未認真看待各種警告後，便建立這項工具以協助教育年輕人。

Devin Green 喜歡透過科技解決問題，並會從周遭環境中找尋靈感。由於新冠肺炎疫情使得他必須在家裡讀完高三的學業時，他便將自己位於加州卡斯特羅谷 (Castro Valley) 的臥室作為實驗室。

18 歲的他將在秋季於史丹佛大學展開新鮮人生活，但總是喜歡賴床，他設計了一個使用床底壓力墊的程式。在他應該起床後如果墊子上仍有重量，鬧鐘便會響起，除非他用手機掃描行動條碼後，鬧鐘才會停止。

Green 表示：「我的房屋四周佈滿了 12 個不同的行動條碼，並且每天早上會隨機分配。所以我絕不會知道該掃描哪個條碼才能關閉鬧鐘。」

同樣的創新精神注入到他 Swift Student Challenge playground 獲獎的作品：一個名為 Stanny 的人工智慧機器人，可以辨識並回應 63 個不同的評論和問題。

Green 在 App Store 上還有兩款 app，第一款是他在 13 歲時製作的。第二款 app 名為 Slight Work，這是一款家庭作業 app，使用番茄工作法 (Pomodoro Technique) 透過結構化的休息來最大化工作時間。他和他的高中同學用這款 app 度過整個高三。

Slight Work app 幫助學生使用特殊公式管理時間。

Green 希望利用自己的解決問題的能力來實現更大規模的變革。 Green 表示社會正義和政治是他真正想貢獻的領域。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》