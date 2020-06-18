Qualcomm終於在Snapdragon 600系列處理器加入5G連網功能

將5G連網功能加入Snapdragon 800系列，以及700系列處理器之後，Qualcomm終於也在Snapdragon 600系列處理器加入5G連網功能，第一款產品將是以三星8nm製程技術打造的Snapdragon 690處理器，其中整合Snapdragon X51 5G連網晶片，並且預計取代先前推出的Snapdragon 675處理器。

在5G連網功能部分，Snapdragon 690處理器將對應SA獨立組網與NSA非獨立組網兩種連接模式，並且支援6GHz以下頻段的5G連網功能與動態頻譜共用功能，但並未加入mmWave (毫米波)連接功能，意味將對應目前市場主流5G連網技術規格，顯然將與聯發科推行的天璣系列處理器抗衡，同時也預計與HMD Global、LG、Motorola、夏普、TCL及聞泰科技 (Wingtech)等手機製造商合作。

而開始在Snapdragon 600系列處理器加入5G連網功能，意味Qualcomm將使5G連網功能下放至更多主流手機產品，藉此加快5G連網應用普及化。而在先前的說法裡，Qualcomm未來也會逐漸將5G連網功能下放至更多處理器產品，意味入門款Snapdragon 400系列也會加入5G連網功能，藉此讓旗下產品逐漸支援5G連網規格。

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Snapdragon 690處理器分別採用8組運作時脈可達2.0GHz的Kryo 560 CPU，以及Adreno 619L GPU構成，並且搭載Qualcomm第5代Snapdragon AIE人工智慧引擎技術，支援原本僅在Snapdragon 700系列或800系列採用的Hexagon張量加速器。

相比先前推出的Snapdragon 600系列處理器，Qualcomm表示Snapdragon 690處理器約可在人工智慧運算表現效能提昇70%，與先前推出的Snapdragon 675處理器比較的話，則可在CPU運算效能提昇20%，而GPU部分則可提昇60%運算效能。

相機功能最高可對應1.92億畫素影像拍攝，拍照部分也能藉由Arcsoft功能使不同鏡頭之間切換更加流暢，並且支援4K@30fps的HDR動態影片錄製，另外螢幕則支援120Hz畫面更新率、對應Full HD+解析度螢幕，以及QC4+快充技術。

而連網功能也藉由採用Qualcomm旗下FastConnect 6200晶片組，支援Wi-Fi 6連網規格，同時針對串流影音內容處理進行最佳化，讓使用者在網路頻寬有限情況下，依然可以維持穩定連接表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》