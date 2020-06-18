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AMD推出Ryzen 3000XT系列處理器 運算效能小幅提昇4％

聯合新聞網 / 楊又肇

AMD宣布推出Ryzen 3000XT系列處理器，採用7nm製程技術打造，同時對應AM4平台針腳設計，強調相比先前推出的Ryzen 3000系列處理器可提昇4%效能，對比競爭對手同級處理器更可節省40%耗電表現。

此次宣布推出的Ryzen 3000XT系列處理器，同樣採Zen 2架構設計，隸屬第三代Ryzen系列處理器，首波包含Ryzen 9 3900XT、Ryzen 7 3800XT與Ryzen 5 3600XT三款處理器規格，分別對應12核心、8核心與6核心，而內建快取記憶體總計達70MB、36MB與35MB，最高運作時脈可達4.7GHz，熱設計功耗最高為105W。

而建議售價部分，Ryzen 9 3900XT將以499美元價格銷售，Ryzen 7 3800XT則會以399美元價格銷售，至於Ryzen 5 3600XT建議售價則是249美元，三款處理器都會在7月7日上市。

另外，AMD也宣布推出新款B550晶片組，相比去年推出的X570晶片組將鎖定更主流大眾市場需求，讓更多使用者能透過PCIe 4.0使用新款顯示卡，或是以更高傳輸頻寬使用SSD。而在B550晶片組推出後，先前在市場銷售的B540晶片組將會淡出市場。

宣布推出Ryzen 3000XT系列處理器後，AMD更準備推出以7nm+製程、Zen 3架構設計的Ryzen 4000桌機版處理器，預計會在今年下半年間亮相。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD 處理器

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