美國政府鬆綁限令 允許境內企業與華為制定下一代5G網路技術標準

美國商務部證實將調整禁止美國企業與華為進行業務往來的限令，預期將使美國企業能與華為合作制定下一代5G網路技術標準，藉此提昇美國在5G網路技術標準制定上的話語權。

依照美國商務部部長Wilbur Ross對外發出聲明，證實將針對禁止美國企業與華為進行業務往來的限令作調整。但強調此項調整，不會改變美國政府對於有潛在影響國家安全的企業限制作法，同時說明此項調整是為了提昇美國在全球技術維持領先地位。

先前報導表示，美國商務部已經協同其他政府單位簽署此項調整，預計最快會在美國當地時間6月16日對外公告。而就美國商務部後續說明，此項調整將使美國企業參與各項技術標準制定，並且增加讓美國技術成為國際標準的話語權，進而確保美國國家安全與外交利益。

先前基於認定華為影響美國國家安全與利益發展，因此限制美國境內企業將旗下軟體、硬體相關技術出口提供華為使用，藉此削減華為在市場發展能力，甚至後續也要求美國境內電信業者汰換華為、中興提供網通設備，但不少電信業者表示無法承擔更換所有設備必須支出成本，因此仍維持使用此類設備，使得美國商務部一再延後禁令緩衝期，讓這些電信業者能持續更新網通設備，避免影響美國境內使用者權益。

不過，此次確定將調整禁止美國企業與華為業務往來禁令，是否代表接下來像是Google、Qualcomm等業者可以恢復與華為的業務往來關係，或是可讓華為能再次使用美國境內企業提供技術打造旗下產品，暫時還無法確認，而華為方面也未對此消息作任何回應。

就先前市場看法，認為美國政府刻意打壓華為、中興等中國企業，實際上也會影響美國境內企業業務發展，因此也呼籲美國政府能鬆綁限令。

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