快訊

美國恐怖暴動之王？「Antifa」極左革命的理想與矛盾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國政府鬆綁限令 允許境內企業與華為制定下一代5G網路技術標準

聯合新聞網 / 楊又肇

美國商務部證實將調整禁止美國企業與華為進行業務往來的限令，預期將使美國企業能與華為合作制定下一代5G網路技術標準，藉此提昇美國在5G網路技術標準制定上的話語權。

依照美國商務部部長Wilbur Ross對外發出聲明，證實將針對禁止美國企業與華為進行業務往來的限令作調整。但強調此項調整，不會改變美國政府對於有潛在影響國家安全的企業限制作法，同時說明此項調整是為了提昇美國在全球技術維持領先地位。

先前報導表示，美國商務部已經協同其他政府單位簽署此項調整，預計最快會在美國當地時間6月16日對外公告。而就美國商務部後續說明，此項調整將使美國企業參與各項技術標準制定，並且增加讓美國技術成為國際標準的話語權，進而確保美國國家安全與外交利益。

先前基於認定華為影響美國國家安全與利益發展，因此限制美國境內企業將旗下軟體、硬體相關技術出口提供華為使用，藉此削減華為在市場發展能力，甚至後續也要求美國境內電信業者汰換華為、中興提供網通設備，但不少電信業者表示無法承擔更換所有設備必須支出成本，因此仍維持使用此類設備，使得美國商務部一再延後禁令緩衝期，讓這些電信業者能持續更新網通設備，避免影響美國境內使用者權益。

不過，此次確定將調整禁止美國企業與華為業務往來禁令，是否代表接下來像是Google、Qualcomm等業者可以恢復與華為的業務往來關係，或是可讓華為能再次使用美國境內企業提供技術打造旗下產品，暫時還無法確認，而華為方面也未對此消息作任何回應。

就先前市場看法，認為美國政府刻意打壓華為、中興等中國企業，實際上也會影響美國境內企業業務發展，因此也呼籲美國政府能鬆綁限令。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國商務部 華為 5G 中興通訊

延伸閱讀

學者：北韓爆破引美國出洞 另為北京增談判籌碼

美國鬆綁華為禁令 法人：助美企業扭轉劣勢

德國民調：中國抗疫勝美國 逾40國受訪者認同

經濟解析／美放寬華為5G標準禁令 台半導體最在意這點

相關新聞

發行一張數位身分證 為什麼還需要一部專法跟一個獨立機關來保障？

你期待領到駕照、健保卡、自然人憑證集一身的數位身分證嗎？會不會覺得以後不用再分別帶大張小張的證件覺得很方便？相反的，會不會覺得萬一資訊外洩也很可怕呢？

美國政府鬆綁限令 允許境內企業與華為制定下一代5G網路技術標準

美國商務部證實將調整禁止美國企業與華為進行業務往來的限令，預期將使美國企業能與華為合作制定下一代5G網路技術標準，藉此提昇美國在5G網路技術標準制定上的話語權。

HTC推出VIVE XR Suite、VIVE Events服務 打造全新遠距互動及虛擬展會活動

延續先前提出藉由虛擬實境技術打造遠距協同工作模式的VIVE Sync，HTC宣布將在今年下半年推出名為VIVE XR Suite的服務，以及可協助企業透過虛擬實境舉辦大型活動的VIVE Events服務。

有望成標配？據傳Model 3也將新增無線充電器、USB Type-C功能

根據 Mashable 報導，特斯拉（Tesla）將位於加州費利蒙（Fremont）工廠所製造的 Model 3 車款新增無線充電功能，未來北美的該款型號可望包含手機無線充電器、USB Type-C。

iKala看準疫情影響轉型趨勢 協助更多企業推動數位行銷

創立於2011年，初期以線上卡拉OK平台服務運作，後續推出線上直播服務平台LIVEhouse.in，直到2018年轉型為數位行銷整合平台的iKala (愛卡拉)，日前宣布邀請Google台灣「第一號員工」簡立峰博士加入董事會之後，今日 (6/15)更宣布未來將以人工智慧協助企業做到全通路管理、全智慧銷售。

109資訊月主視覺由你決定 全國海報徵選進入倒數

資訊月全國海報徵選活動舉辦迄今已邁入第20屆，每年收到來自全國超過兩千件的參賽作品，不僅是設計校系年度重要競賽之一，更是打造國內設計新秀的最佳展演舞台。第一名的作品除了10萬元獎金，還會製作成海報、路旗等各式宣傳物，為期一個半月的時間在台北、台中、台南、高雄四個城市曝光，並透過電視、報紙、網路宣傳，讓全台民眾看見創意好設計。

多鏡頭相機設計早期發展廠商Light 宣布退出手機市場競爭

雖然過去與Sony、小米建立合作關係，同時也將其相機模組應用在HMD Global去年推出搭載特殊5組環狀相機模組的Nokia 9 PureView，但Light後續證實日後將退出手機市場競爭。

傳AT&T準備出售華納兄弟互動娛樂 吸引各大遊戲業者關注

CNBC電視台報導指稱，日前收購華納傳媒的美國電信業者AT&T計畫出售華納兄弟互動娛樂 (Warner Bros. Interactive Entertainment)，實際交易金額可能介於40億美元區間。

6月23日凌晨登場！蘋果公布更多WWDC 2020活動細節

日前確認以線上形式舉辦的WWDC 2020，將會在美國西岸時間6月22日上午10點展開 (台灣時間則是6月23日凌晨1點開始)，而蘋果目前更進一步公布具體活動議程細節，其中包含主題演講時間、由工程部門主管深入講解各個作業系統版本更新細節，以及包含100多場技術講座與提供一對一技術指導的預約面談等。

Intel證實知名晶片架構設計師Jim Keller 因個人因素離職

2018年從Tesla跳槽加入Intel，過去更曾帶領研發蘋果A4處理器、AMD Zen架構的Jim Keller，確定因個人因素離開Intel。不過，Jim Keller依然會未來半年內擔任Intel技術顧問，以利其工作職務交接。

Computex 2020因疫情不確定取消…明年6月再度舉辦

今年三月下旬宣布延期至9月28日至30日間舉辦的Computex 2020，考量目前因新型冠狀病毒疫情雖然有所趨緩，但仍有一定感染疑慮等影響，加上目前台灣仍採取邊境嚴管、入境後必須隔離14天等措施，造成海外參展商、國際買主與國際媒體來台難度增加，因此Computex 2020活動主辦單位中華民國對外貿易發展協會，稍早協同台北市電腦商業同業公會宣布，將取消今年度的Computex 2020及InnoVEX 2020特展。

坦承終止六四相關帳戶 Zoom：不再允許北京干預中國以外的人

Zoom周四 (6月11日)發布聲明表示，其收到中國政府要求終止六四紀念會議和相關主機帳戶，並承認犯錯且將采取行動改進...

熱門新聞

售價18,990元！首款台灣製造5G手機HTC U20 5G 七月開賣

疑觸敏感詞 超級瑪利歐創作家2在中國遭下架

首款台灣製造5G手機「HTC U20 5G」 售價18,990元

蘋果要出折疊iPhone了？科技部落客間接爆料「正在做」

神級App快下載！用Photoshop Camera隨手拍出奇蹟美照

LINE 10.10.0更新安卓先行 優化貼圖介面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。