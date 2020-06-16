HTC推出VIVE XR Suite、VIVE Events服務 打造全新遠距互動及虛擬展會活動

延續先前提出藉由虛擬實境技術打造遠距協同工作模式的VIVE Sync，HTC宣布將在今年下半年推出名為VIVE XR Suite的服務，以及可協助企業透過虛擬實境舉辦大型活動的VIVE Events服務。

在VIVE XR Suite服務中，HTC將提供包含「Museum (博物館)」、「Social (社群)」、「Campus (校園)」、「Sessions (會議)」，以及先前推出鎖定遠距協同工作的「Sync (同步)」五大類型服務，透過虛擬實境或擴增實境應用模式，讓使用者能藉由虛擬視覺裝置、手機等行動裝置，或是PC裝置，以安全簡單、開放，並且可打破遠距間隔限制的虛擬方式，進行各類互動體驗。

HTC認為，從過往持續推動結合線下、線上的全新工作模式，因為今年新型冠狀病毒疫情加速普及，並且讓更多企業加速轉型，並且讓透過網路連線、虛擬化的工作模式成為全新常態，因此也讓HTC推動的VIVE應用有更多發展機會。

而此次推出的VIVE XR Suite服務，更是進一步擴大原本VIVE Sync服務應用模式，讓使用者能透過虛擬視覺方式進行更完整的線上虛擬互動，並且融合全新常態工作模式。

另外，針對目前受到疫情影響而使不少大型展會活動必須停辦情況，HTC也宣布推出名為VIVE Events的服務，強調可讓所有展會活動藉由虛擬視覺方式呈現，讓實體活動可透過虛擬形式呈現，或是結合線下、線上形式讓活動內容更為豐富，甚至可結合5G網路資源呈現更真實虛擬互動效果。

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