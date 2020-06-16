有望成標配？據傳Model 3也將新增無線充電器、USB Type-C功能
不過，目前尚未確認無線充電器、USB Type-C 是否將成為未來北美製造的特斯拉電動車標準配備。
根據 Mashable 報導，特斯拉（Tesla）將位於加州費利蒙（Fremont）工廠所製造的 Model 3 車款新增無線充電功能，未來北美的該款型號可望包含手機無線充電器、USB Type-C。
6 月初時，在 Tesla Motors Club 論壇上有網友透露，無線充電器和 USB Type-C 將從 6 月 4 日起，成為未來 Model 3 的標準配備。
其實，這並非特斯拉第一次把旗下車款加上無線充電器 USB Type-C 功能。今年 3 月，旗下電動休旅車 Model Y 首度引入相關功能；而在 5 月時，雖然特斯拉也把 Model 3 加入新的充電功能選項，但當時只有在中國工廠生產的 Model 3 才有。
那已經入手 Model 3 的車主怎麼辦？先別扼腕，其實可以在特斯拉的電商平台買到價格 125 美元的無線充電板，這樣就同樣可以使用手機無線充電功能了。
不過，目前特斯拉暫時未回應相關訊息，也尚未確認無線充電器、USB Type-C 等配備，是否將成為未來美國工廠製造的特斯拉電動車標準配備；但因為疫情期間，全球汽車銷量大幅下滑，特斯拉也受波及，因此新增無線充電功能後，可望吸引更多買家。
《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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