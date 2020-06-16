iKala看準疫情影響轉型趨勢 協助更多企業推動數位行銷

創立於2011年，初期以線上卡拉OK平台服務運作，後續推出線上直播服務平台LIVEhouse.in，直到2018年轉型為數位行銷整合平台的iKala (愛卡拉)，日前宣布邀請Google台灣「第一號員工」簡立峰博士加入董事會之後，今日 (6/15)更宣布未來將以人工智慧協助企業做到全通路管理、全智慧銷售。

由張澤銘於2011年創辦，並且在隔年邀請於Google台灣任職的程世嘉擔任執行長，後續更經歷推出LIVEhouse.in、轉型數位行銷整合平台，iKala目前已經藉由旗下人工智慧技術協助超過400家企業進行數位行銷，業務更涵蓋台灣、新加坡、日本、香港、越南、泰國、菲律賓等7個國家地區，以及超過12種產業型態。

而繼今年初成立iKala雲端 (iKala Cloud)事業群，並且推出包含iKala CDP (顧客數據平台)、AIOps 智慧化維運服務、IaaS+PaaS+SaaS 的雲端整合解決方案等多項以人工智慧技術驅動的數位轉型服務，今日更宣布成全新iKala商務 (iKala Commerce)事業群，分別鎖定新零售業務發展，以及整合既有全通路與布局社群新通路策略，預期結合既有iKala雲端業務協助企業進行商務轉型。

目前擔任iKala董事的簡立峰博士表示，現在正值數位轉型 (Digital Transformation)加速時期，同時強調在新型冠狀病毒疫情影響下，更促使更多企業加速轉型。而台灣的電商產業與行銷科技新創就在此波疫情下高速成長，同時在台灣位處東亞中心點的情況下，預期將能串接東北亞及東南亞約8億人口的商業發展機會 (註)。

註：因為中國特殊連網市場環境關係，因此並未列入計算。

同時，iKala執行長程世嘉也說明，iKala創立9年以來經歷多次轉型，目前成為以人工智慧推動跨國數位行銷的發展模式，去年全年營收相比前年成長約295%，同時海外團隊規模也在過去3年以來成長1.7倍。在今年疫情影響之下，iKala的第一季營收表現更比去年同期成長超過45%，意味市場對於數位化行銷有更明確急迫需求，尤其在疫情催化更多線上銷售成長趨勢中，如何藉由數位化行銷掌握明確消費族群更顯得重要。

與Appier相同，目前iKala同樣藉由人工智慧技術推動數位化行銷，本身更具備40名以上的雲端專家與資料科學家人力資源，並且成為Google Cloud全球合作夥伴，意味不僅具備人工智慧技術與數據分析應用能力，同時也涵蓋協助企業上雲資源，藉此讓企業能以一條龍形式進行數位化轉型，並且透過上雲串接更多現代化服務。

此次宣布成立全新iKala商務事業群，iKala更鎖定新零售發展需求，期望協助更多電商銜接社群、網紅行銷模式，讓投入電商發展企業能以更具效率形式產生更多銷售觸擊率，其中分別採用旗下KOL Radar網紅社群行銷服務，以及銜接人工智慧電商服務Shoplus資源，讓電商賣家能藉由Facebook、YouTube、Instagram、TikTok等社群累積數據挖掘商機，同時也能透過Facebook、Instagram與WhatsApp等眾人常用社群平台創造全新銷售通路。

iKala表示，未來預計在3年內持續擴展亞洲國家地區市場，除了現有發展的台灣、新加坡、日本、香港、越南、泰國、菲律賓，未來更計畫進駐馬來西亞與印尼市場，並且透過全新人工智慧商務發展，串聯東北亞及東南亞新零售市場商機，同時協助更多企業進行數位化轉型。

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