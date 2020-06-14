傳AT&T準備出售華納兄弟互動娛樂 吸引各大遊戲業者關注

CNBC電視台報導指稱，日前收購華納傳媒的美國電信業者AT&T計畫出售華納兄弟互動娛樂 (Warner Bros. Interactive Entertainment)，實際交易金額可能介於40億美元區間。

過去曾推出《蝙蝠俠：阿卡漢》系列、《駭客任務》系列、《真人快打》系列、《樂高》系列、《哈利波特》系列等遊戲，同時擁有Monolith Productions、NetherRealm Studios、Rocksteady Studios、TT Games，以及位於各地遊戲工作室的華納兄弟互動娛樂，是華納傳媒旗下所屬遊戲單位，在2018年隨著華納傳媒由AT&T正式收購，一同進入AT&T體系。

而在華納傳媒執行長John Stankey將在7月1日接手Randall Stephenson職務，預計成為AT&T新任執行長，其中可能計畫透過拆分旗下資產，藉此精簡現有發展業務。

過去斥資收購華納傳媒時，AT&T其實就證實將進行大規模組織重整、裁員，並且強調未來公司發展將不能僅仰賴傳統營運模式，因此將會進行內部組織重整，並且針對特定業務進行變更，其中也將伴隨大規模的人事異動。

傳出華納兄弟互動娛樂可能對外出售，目前包含Take Two、EA，以及動視暴雪在內遊戲業者均有意出資收購，預期藉此壯大本身遊戲業務發展。

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