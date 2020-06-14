多鏡頭相機設計早期發展廠商Light 宣布退出手機市場競爭

雖然過去與Sony、小米建立合作關係，同時也將其相機模組應用在HMD Global去年推出搭載特殊5組環狀相機模組的Nokia 9 PureView，但Light後續證實日後將退出手機市場競爭。

過去標榜以多組相機鏡頭實現更好拍攝效果，甚至曾以16組不規則排列鏡頭構成相機模組，搭配後期演算法形成高質感影像的Light，目前確認將退出手機市場競爭，有部分原因可能與越來越多手機廠商加入多鏡頭模組設計，因此可能讓Light競爭優勢相對減弱。

在先前與HMD Global合作，並且將多鏡頭相機模組應用在Nokia 9 PureView，透過多鏡頭相機技術讓Nokia 9 PureView能支援捕捉色彩分明的清晰影像，同時也能藉由蔡司鏡頭確保影像畫質，其中更藉由5組鏡頭拍攝合成一張高達6400萬畫素解像效果的清晰影像。

而在Light宣布退出手機市場競爭，意味先前宣布與Sony、小米合作模式將不會再應用在手機產品，而可能會應用在其他物聯網產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》