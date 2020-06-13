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Computex 2020因疫情不確定取消…明年6月再度舉辦

聯合新聞網 / 楊又肇

今年三月下旬宣布延期至9月28日至30日間舉辦的Computex 2020，考量目前因新型冠狀病毒疫情雖然有所趨緩，但仍有一定感染疑慮等影響，加上目前台灣仍採取邊境嚴管、入境後必須隔離14天等措施，造成海外參展商、國際買主與國際媒體來台難度增加，因此Computex 2020活動主辦單位中華民國對外貿易發展協會，稍早協同台北市電腦商業同業公會宣布，將取消今年度的Computex 2020及InnoVEX 2020特展。

而取消今年原訂舉辦的Computex 2020之後，中華民國對外貿易發展協會與台北市電腦商業同業公會也確定將在2021年6月1日至5日間舉辦Computex 2021，而在6月2日至4日間也會舉辦InnoVEX 2021特展，地點同樣會選在台北南港展覽館1館、2館，以及台北世貿一館與台北國際會議中心展開。

在此之前，Computex 2020原本決定延後至9月28日至30日間舉辦，在此之前更藉由線上預錄內容，分別由NVIDIA、Qualcomm、Supermicro、台達電，以及BenQ等業者分享產業趨勢，同時更由Intel執行長Bob Swan說明過去以來與中華民國對外貿易發展協會長期合作，並且透過Computex展會活動揭曉旗下重點產品，更預告接下將推出代號Tiger Lake的處理器。

今年在新型冠狀病毒影響下，除了年初在美國拉斯維加斯舉辦的CES 2020之外，幾乎所有大型展會活動都因為病毒因素先後取消舉辦，或是改以線上形式展開。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

北市 新型冠狀病毒 Computex

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