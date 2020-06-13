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Intel證實知名晶片架構設計師Jim Keller 因個人因素離職
2018年從Tesla跳槽加入Intel，過去更曾帶領研發蘋果A4處理器、AMD Zen架構的Jim Keller，確定因個人因素離開Intel。不過，Jim Keller依然會未來半年內擔任Intel技術顧問，以利其工作職務交接。
在加入Intel之前，Jim Keller曾經在Tesla任內負責帶領設計自動駕駛專用處理器，而在AMD任內則曾主導Zen架構設計，並且造就後來推出的Ryzen系列處理器效能表現。另外，Jim Keller也曾在2008年於蘋果任職時，負責帶領研發蘋果自製處理器A4，使當時推出的iPhone 4有全新效能表現。
加入Intel陣容後Jim Keller同樣負責系統單晶片產品研發整合應用事項，並且擔任Intel副總裁職務，同時也負責Intel 10nm製程技術產品研發。
除了公布Jim Keller離開消息，Intel更宣布原本NetSpeed創辦人暨執行長Sundari Mitra將擔任全新IP工程部門負責人，而Intel是在2018年9月收購NetSpeed，藉其整合式晶片設計能力提昇本身處理器產品架構布局。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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