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6月23日凌晨登場！蘋果公布更多WWDC 2020活動細節

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認以線上形式舉辦的WWDC 2020，將會在美國西岸時間6月22日上午10點展開 (台灣時間則是6月23日凌晨1點開始)，而蘋果目前更進一步公布具體活動議程細節，其中包含主題演講時間、由工程部門主管深入講解各個作業系統版本更新細節，以及包含100多場技術講座與提供一對一技術指導的預約面談等。

依照蘋果公布細節，此次調整為線上形式舉辦的WWDC 2020依然會透過主題演講揭幕，預期會針對新版iOS 14、iPadOS 14、macOS 10.16、watchOS 7，以及tvOS 14升級細節做分享，同時也有消息指稱蘋果計畫在此次活動公布首款以Arm架構處理器打造的MacBook，讓開發者能預先做好內容開發準備，而新款iMac系列機種也有可能會在此次活動上揭曉。

除了透過蘋果官網、Apple Developer app、Apple Developer網站、Apple TV app，以及YouTube等來自Apple Park串流直播，中國地區使用者則可透過騰訊視頻、愛奇藝、優酷及嗶哩嗶哩等影音串流平台觀看。

在主題演講結束後，蘋果將會透過State of the Union活動，由各個工程主管深入講解新版作業系統發展細節。而State of the Union活動內容可透過Apple Developer app與Apple Developer網站提供觀看，中國大陸地區使用者同樣可透過騰訊視頻、愛奇藝、優酷及嗶哩嗶哩等影音串流平台觀看。

而在美國西岸時間6月24日起至27日間，將由多名蘋果工程師進行超過100場以技術及設計相關講座，影片會在台灣時間每日上午1點公布，並且可透過Apple Developer app及Apple Developer網站隨選觀看。

另外，符合Apple Developer Program會員身分的開發者，更可透過Developer Labs活動與蘋果工程師預約，進行線上形式的一對一技術指導。而Developer Labs活動將視預約狀況開放，因此預期會有名額及時段限制情況。

其他活動方面，還包含預計在美國西岸時間6月16日公布的Swift Student Challenge挑戰決賽入圍名單，並且預計在美國西岸時間6月18日開放所有開發者可透過重新設計的Apple Developer Forums平台與超過1000名蘋果工程師交流。

蘋果表示將會在WWDC 2020正式展開前公布更多活動資訊，預計透過Apple Developer app、Apple Developer網站，或是透過電子郵件提供更新消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 蘋果 WWDC

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