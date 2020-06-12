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坦承終止六四相關帳戶 Zoom：不再允許北京干預中國以外的人

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）Zoom周四 (6月11日)發布聲明表示，其收到中國政府要求終止六四紀念會議和相關主機帳戶，並承認犯錯且將采取行動改進。

聲明中表示，Zoom在5月和6月初接到中國政府通知，稱Zoom上有4場大型公開的六四紀念會議在社交媒體上公開，包括會議細節，並以「這種活動在中國是非法」要求終止這些會議和主機帳戶。

就聲明看來，Zoom判斷的關鍵是「會議當中有沒有來自中國大陸的參與者」。Zoom表示在不斷收到中國政府的要求下，並在證實有中國大陸與會者出席會議下，加上其「沒有能力將特定的參與者從會議中移除，或者阻止某個國家的參與者加入會議」，就決定結束4場會議中的3場，並暫停或終止與這3場會議相關的主機帳戶。

Zoom提到這次行動「失敗」，「不應該影響到中國大陸以外的用戶」，並犯了兩個錯誤。第一是暫停或終止了一個在香港、兩個在美國的主機賬戶。第二是關閉了會議，而不是按國家封鎖與會者。

Zoom並在聲明後申明:「將不允許中國政府的請求影響中國大陸以外的任何人。」並會開發技術，「根據地域在參與者層面進行刪除或阻止」。一方面可以確保平台活動符合當地法律，一方面也可以保護境外參與者。

事件爆發點

六四31周年，在美國的中國民運人士5月31日利用視訊會議系統Zoom辦線上悼念會，繼當天兩度被黑客入侵後，再傳出有參加者的帳號陸續「無預警被停用」。

消息最先由美國媒體Axios於周三（10日）報導，Zoom發言人證實封鎖賬號一事，指該公司與任何跨國公司一樣，必須遵守運營所在司法管轄區地的適用法律，「在不同國家或地區舉行會議時，這些國家或地區的參與者必須遵守各自的當地法律」。

涉事的「網上六四屠殺31周年紀念活動」，由八九民運人士周鋒鎖成立的非政府組織「人道中國」（Humanitarian China）發起，約250人參與。

捍衛言論自由的美國筆會（PEN America）也譴責Zoom，該會執行長諾塞爾（Suzanne Nossel）表示，Zoom在疫情期間是企業、學校和各種組織的首選虛擬溝通平台，它不應充當中國政府的長臂。

Zoom目前在中國合法使用，但該公司在5月中宣布停止為中國用戶提供免費帳戶，改為付費使用，指是此舉是為了符合當地法制規定。

鄒宗翰/楊威廉/李澄欣（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

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