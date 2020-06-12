AMD終止更新驅動程式 Intel Core i G系列處理器正式步入歷史

Intel與AMD合作打造的第8代Core i處理器G系列在今年1月底停產後，AMD目前也終止針對此款處理器內的Radeon RX Vega M顯示核心驅動程式更新。

雖然Intel曾說明，將對整合Radeon RX Vega M顯示核心的Core i G系列處理器提供5年技術支援，但隨著去年10月宣布此系列處理器停產消息，同時也終止相關技術支援資源。

而此次AMD也確定終止針對此款處理器內的Radeon RX Vega M顯示核心驅動程式更新，更意味此系列處理器正式結束其短暫發展時間。

Core i G系列處理器是以EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge)技術，讓CPU與GPU可直接溝通，讓Radeon Vega顯示架構GPU能與Intel CPU封裝近相同處理器內，同時也一併在處理器內封入4GB容量的HBM2高頻寬記憶體模組，藉此提昇Intel處理器過去內顯效能普遍不足情況。

不過，此款處理器最終仍未能在市場引起使用風潮，至今除了在Intel旗下NUC裝置採用之外，目前僅有HP、Dell在內品牌以此處理器打造筆電產品，因此最終讓Intel決定終止發展此款處理器。

在接下來的發展中，Intel強調將會在接下來預計推出的Tiger Lake處理器，將會藉由整合旗下Xe顯示架構提高運算表現，另外也預期透過獨立Xe架構顯示卡「DS1」增加筆電裝置運算效能。

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