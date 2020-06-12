荷蘭餐飲外送服務擊退Uber 以73億美元收購Grubhub

在傳出荷蘭餐飲外送服務Just Eat Takeaway.com，以及位於柏林餐飲外送服務Delivery Hero均有意加入競爭收購Grubhub之後，Just Eat Takeaway.com證實將以73億美元金額收購Grubhub，連帶迫使Uber退出收購競爭。

Just Eat Takeaway.com預期以每股75.15美元股票，同時總值達73億美元價格收購Grubhub，預期可藉由Grubhub業務補上美國市場發展空缺。目前Just Eat Takeaway.com已在歐洲、加拿大與拉丁美洲提供業務服務，同時也因為近期新型冠狀病毒疫情影響帶動業務成長。

相比由Uber收購可能面臨市場壟斷調查風險，同時若由Just Eat Takeaway.com收購，更可藉由Grubhub擴展美國境內發展業務，同時也成為全球規模最大、營收最高的餐飲外送服務。

而Just Eat Takeaway.com與Grubhub合併後，預期將可形成總營收規模達21億歐元 (約23.8億美元)的大型餐飲外送服務公司。

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