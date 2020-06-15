109資訊月主視覺由你決定 全國海報徵選進入倒數

圖／主辦單位資訊月活動委員會提供

讓自己的獨創設計被全世界看見，是所有創作者的心願。為了推廣全民資訊應用教育，資訊月活動委員會每年號召全國創意人才一起站出來，參與年度資訊月海報徵選，透過設計結合資訊月年度主題「數位催化 智連未來」，激盪出最獨特的資訊月主視覺。人工智慧正透過有形及無形的方式，滲透我們日常生活每一天，並持續改寫未來。

資訊月全國海報徵選活動舉辦迄今已邁入第20屆，每年收到來自全國超過兩千件的參賽作品，不僅是設計校系年度重要競賽之一，更是打造國內設計新秀的最佳展演舞台。第一名的作品除了10萬元獎金，還會製作成海報、路旗等各式宣傳物，為期一個半月的時間在台北、台中、台南、高雄四個城市曝光，並透過電視、報紙、網路宣傳，讓全台民眾看見創意好設計。