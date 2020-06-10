Ericsson因中國市場初期建置成本支出 預期虧損1.09億美元

Ericsson表示，雖然在中國5G網路市場業務有利於帶動營收，但由於初期建置成本相對較高，因此在今年第二季財報虧損可能會超過10億瑞典克朗 (約1.09億美元)。

不過，Ericsson強調此項成本是在5G網路關鍵市場擴大業務成長的必要支出，同時也說明目前已與中國境內三大電信營運商簽署合作。

而隨著5G網路服務普及化，Ericsson預期今年整體營收將會有3%-4%比例成長，預期今年下半年就會開始恢復正向營收，至於在2020財年至2022財年之間的各個全年營收目標也未有改變。

在此之前，Ericsson預測在2025年將於全球地區累積超過26億名5G網路用戶，同時5G網路服務將承載全球約45%行動網路傳輸量，而5G網路使用覆蓋率約可達55%-65%人口比例。

除了帶動行動網路傳輸流量，Ericsson也預期5G網路服務將會大幅代動物聯網應用規模，從2019年內的蜂巢式物聯網連接數量達13億，預期在2020年的連接規模將超過50億，因此預期在5G網路服務持續推行下，將會進一步帶動更龐大的物聯網應用模式成長。

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