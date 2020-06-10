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台積電表示赴美投資有利成長 同時推進2nm、3nm製程目標不變

聯合新聞網 / 楊又肇

在今日 (6/9)召開股東會中，台積電董事長劉德音表示在美國亞利桑那州設廠，實際上對台積電日後發展有利，同時也說明在此波中美貿易戰仍具有競爭優勢，預期今年資本支出不會改變，而下半年與全年展望目標也不會改變，並且持續往2nm、3nm製程推進，但5nm製程使用率可能會因為華為受美國出口技術限制影響，進而出現使用空窗期，但認為很快就會填補。

另外，劉德音也強調目前已經完成3nm製程技術設計，預計會在2021年上半年試產，並且加速2nm製程技術推進。此外，接下來也會推出以5nm製程為基礎強化的4nm製程技術，預計最快在2023年投入量產。

針對目前中美貿易戰，劉德音表示其實不少企業都因此受到牽連，而台積電有足夠競爭優勢應對，但也認為此波中美貿易戰仍會持續影響更多企業發展。而針對美國立法限制華為發展，對於台積電也會有一定影響，但預期會針對美國法規內容提出對應辦法。

至於目前華為因為美國法規限制，將無法利用台積電5nm製程技術生產旗下海思半導體處理器產品，可能造成台積電5nm製程產能利用率出現空窗，劉德音也表示會有更多合作廠商補上空缺，因此對台積電並不會造成太大影響。

而對於台積電因應美國政府要求，選擇在美國亞利桑那州設廠，並且預計提供旗下5nm製程技術資源，劉德音表示此項發展對台積電將帶來更大利益，同時也能就近與合作客戶溝通，進而可在美國發展取得有利位置，甚至能吸引更多人才進駐。

不過，劉德音也表示赴美投資也同時考量當地政府提供補助，而目前都還在盡情洽談階段，希望能在美國當地建立完整的半導體先進製程生態鏈體系，其中包含爭取更多土地資源，讓材料、半導體化學原料等製程技術相關供應鏈合作夥伴也能順利進駐。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 半導體

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