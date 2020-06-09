恩智浦推出新款MIFARE晶片 對應更長感應距離、交易速度更快

恩智浦宣布推出新款MIFARE DESFire EV3晶片，標榜能對應更遠的非接觸感應距離，以及更快數據交換速度，另外也加強安全防護效果，藉此對應更安心的支付交易、門禁進出等應用。

新款MIFARE DESFire EV3晶片是以支援大眾運輸工具票務使用需求為基礎設計，並且能對應眾多門禁系統，或是系統整合應用需求，並且能藉由向下相容替換現有MIFARE Plus和MIFARE Classic設計方案。

其中，採用通用標準EAL 5+ (Common Criteria EAL 5+)認證，讓新款MIFARE DESFire EV3晶片支援多種開放式加密演算法，而以卡片為基礎的MAC位址更有助於安全認證交易，搭配全新交易計時器功能更可協助抵禦中間人攻擊 (man-in-the-middle attack)。

此外，全新「安全獨特NFC (Secure Unique NFC；SUN)」訊息功能，更能安全地保護資料隱私及完整。每次啟用支援SUN功能的卡片、電話，或票券時，都會生成單次專用的驗證訊息，以及安全加密網址，並且發送至伺服器進行認證，防止連結點擊行為被仿造、複製。

透過與恩智浦MIFARE 2GO雲端服務整合，新款MIFARE DESFire EV3晶片同樣能使數位化憑證簡化行動整合門檻，並且廣泛應用在支援NFC感應的智慧型手機、穿戴裝置等設備，同時確保本身資訊交換快速、安全，讓智慧卡片、手機或穿戴裝置可以變成方便的數位錢包、數位身分證。

同時搭配預先配置認證金鑰，新款MIFARE DESFire EV3晶片也能透過托管應用服務以無線傳輸方式進行更新。

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