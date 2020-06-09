下半年開始收費使用！Tesla在台啟用首座V3超級充電站

先前預告在台啟用的首座V3超級充電站，Tesla確認將會在6月29日於台灣大學社科院辛亥停車場正式開放。同時，為了提昇超級充電站使用效率與車主充電體驗，預計從7月開始在超級充電站實施「超時佔用費」。

依照Tesla說明，此次在台首度啟用的V3超級充電站，不僅是Tesla在台設置第18座超級充電站，更是亞洲地區首座V3超級充電站。

相比V2超級充電採用風冷電纜，V3超級充電座採用液冷式電纜設計，不僅讓線纜更輕，同時可實現最高達250千瓦的充電功率。若以Model 3車款於V3超級充電站充電的話，最快可在5分鐘內充滿對應120公里行駛距離電力，約比過去節省最多達50%的充電時間。

另外，Tesla也推出電池充電預熱 (On Route Battery Warmup)功能，在車主導航至超級充電站途中，車輛就會自動將電池加熱，讓電池可達到最佳充電溫度，藉此平均減少約25%充電時間，讓車主能在更短時間內完成車輛充電。

而隨著V3超級充電座將在6月29日正式啟用，Tesla也宣布旗下在台設置超級充電座將從下半年開始收費，同時也將從7月開始陸續於各個充電站點實施超時佔用費，若車主在充電完成後5分鐘內將車輛駛離則不予計費。

Tesla說明，超時佔用費只會在超級充電站充電座使用率達50%以上時以每分鐘新台幣15元計費，若達100%時將加倍至每分鐘新台幣30元計費，藉此避免車主長時間佔用超級充電站，並且提高超級充電站使用效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》