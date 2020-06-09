蘋果新專利：讓使用者與不在現場的人一起「參與」合照
Patently Apple網站報導指稱，蘋果近期已經獲得一項拍攝功能專利，將可透過軟體合成方式，讓使用者能邀請不在現場的人一起「參與」合照。
依照專利內容敘述，使用者可以透過線上邀請方式，讓不在現場的人也能透過視訊方式一起參與自拍合照，而拍攝內容包含靜態影像，串流影片，甚至可能從既有影片內容擷取畫面進行合成，並且變成一張自然合照內容。
同時，使用者也能自行決定合成結果，而系統也會在預設狀況下提供多種合成結果選項，讓使用者快速選擇最佳合成結果。
蘋果最早是在2018年提出此項專利，直到近期才獲得批准使用，但不確定預計會在何時成為正式功能。
而在此項功能預期能讓使用者在自拍、合照時增加更多樂趣，例如讓無法實際親臨現場的人也能參與合照，甚至可以讓使用者與遠在他方的親友合影等。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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