三星註冊專利 避免採螢幕下指紋辨識功能的OLED螢幕產生烙印

針對OLED面板防止烙印的方式，先前已經有藉由改變螢幕顯示更新頻率，或是在一定時間內改變每一畫素顯示位置等，而三星稍早提出設計專利，更計畫讓搭載螢幕下指紋辨識功能的OLED螢幕減少烙印現象。

因為OLED面板自體發光特性，使得長時間固定在螢幕相同位置顯示的內容，往往容易產生烙印情況，尤其長時間在螢幕上方固定位置顯示的狀態列，或是底部導覽列，都有可能讓OLED螢幕產生烙印。

而三星針對搭載螢幕下指紋辨識功能設計的OLED螢幕，提出可藉由上下兩層電路板，透過底層電路板增加螢幕背光亮度，藉此達成相同的螢幕下指紋辨識效果，但相對可以減少OLED螢幕自體發光時間與次數，藉此避免採固定位置設計的螢幕下指紋辨識功能造成OLED螢幕烙印情況。

同時，三星此項專利設計並非僅限自家手機產品使用，更可授權他人使用，意味未來在智慧型手機全面轉入OLED螢幕設計後，三星將可藉由此項專利技術授權獲利，並且降低採用螢幕下指紋辨識功能的OLED螢幕發生烙印機率。

由於目前三星將旗下OLED面板大量提供中國品牌手機使用，而不少手機也均採用螢幕下指紋辨識功能設計，為了避免螢幕烙印問題產生更多影響，因此預期三星將會透過新註冊專利減少烙印問題。

(圖／擷自Patently Apple網站)

目前多數智慧型手機都已經開始導入OLED螢幕設計，其中包含過去長時間使用LCD面板設計的Sony、蘋果都開始採用OLED螢幕打造手機，因此也將使更多避免OLED螢幕發生烙印現象的技術持續精進。

不過，如果要進一步改善OLED螢幕烙印情況，除了透過調整顯示方式或軟體運算方式改善，目前似乎直接從硬體上著手會是更直接改善辦法，而預計在市場普及應用的micro LED技術成為聲量最高的替代方案，但是價格成本與實際可使用大小仍是問題，因此要應用在手機產品上，可能還需要一點時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》