HTC首款5G連網手機即將亮相？6月16日舉辦「1+1」發表會

更新：發表活動邀請函上同時掛上HTC VIVE標誌，因此活動內容可能也與HTC虛擬實境內容應用有關，或許是先前透露將布局擴增實境或混合實境應用有關。

HTC今日 (6/8)正式發出媒體活動邀請，確認在6月16日舉辦新機發表活動，同時透露將以「1+1」形式揭曉新機，意味屆時將會同步公布兩款新機，預期一款就是HTC首款5G連網手機，另一款則是近期有不少傳聞的Desire 20 Pro。

新任執行長Yves Maitre在今年2月下旬受訪時，就已經透露將在今年推出HTC首款5G連網手機，另外也會同步在台提供對應5G連網應用的網路分享器。

而從近期傳聞來看，HTC預期會推出名為Desire 20 Pro的新款中階手機，預期採用Qualcomm Sapdragon 665處理器，另外則採用解析度為2340 x 1080、開孔螢幕規格，以及6GB記憶體等設計，背面主相機則預計採用4鏡頭設計規格，並且搭配背面指紋辨識器。

至於旗下首款5G連網手機，有可能僅先採用Snapdragon 765G處理器規格，並非使用Snapdragon 865處理器設計，至於外型等細節則暫時還無法確認。

不過，目前也有看法認為HTC可能暫時還不會太快推出旗下支援5G連網手機產品，而是先提供5G網路分享器，藉此讓現有手機產品能透過5G網路轉換成的Wi-Fi訊號進行高速連網，但實際發表細節，依然要以HTC屆時公布內容而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》