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歐洲業者半路殺出，Uber收購Grubhub擴大餐飲外送服務計畫可能生變

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳出Uber計畫收購同為提供餐飲外送服務的Grubhub，但此項交易可能出現其他競爭對手，其中包含位於荷蘭提供線上食品訂購與遞送服務的Takeaway.com，以及創立於2001年、提供餐飲外送服務Just Eat，兩者於今年初合併的新公司Just Eat Takeaway.com，而位於德國柏林、提供歐洲跨國餐飲外送服務的Delivery Hero。

而這些位於歐洲提餐飲外送服務的業者，均有可能透過收購Grubhub進軍美國餐飲外送市場，Just Eat Takeaway.com甚至已經由美國銀行擔任顧問洽談收購事宜，但並未對於收購Grubhub的市場傳聞做任何回應。

目前Just Eat Takeaway.com已經募集約10億美元資金，而Delivery Hero更是籌集約數十億美元資金，藉此用於餐飲外送服務伴隨的補貼或促銷活動。而就公司市值來看，Just Eat Takeaway.com在今年合併後，市值約達60億美元以上，而Delivery Hero目前市值則約達170億美元。

相較之下，Uber預計收購的Grubhub目前已經是美國境內第三大規模餐飲外送服務，加上先前收購同為餐飲外送服務的Seamless後，目前整體市值約在62.5億美元左右。由Uber收購之後，預期可藉由Grubhub既有市場規模擴大Uber與DoorDash之間競爭差距。

不過，若由Uber出資收購Grubhub，交易內容可能會面臨市場壟斷調查，而由歐洲業者出資收購的話，面臨市場壟斷調查的風險顯然會降低許多，因此也造成Just Eat Takeaway.com或Delivery Hero收購Grubhub，可能會相對簡單。

但目前Uber仍有信心順利收購Grubhub，其中包含以全股票形式完成收購，或是透過現金加上股票形式交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 荷蘭 德國

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