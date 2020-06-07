目前Google廣告業務與搜尋引擎業務 將由同一名主管帶領

在Google稍早對外公布高層職務調整內容中，過去從G Suite項目轉任負責Google廣告業務的Prabhakar Raghavan，未來也會接手搜尋引擎業務。

今年5月上旬才證實整併Hangouts、Meet、Duo在內通訊服務背後營運團隊，並且由Google副總裁暨G Suite產品項目總經理Javier Soltero負責帶領，原本負責G Suite項目在內Google Apps服務的Prabhakar Raghavan，則是轉向負責Google廣告相關業務。

而在此次對外公告高層職務調整裡，Prabhakar Raghavan更將接手在Google內部扮具有足輕重地位的搜尋引擎業務，意味未來在Google服務運作將扮演相當重要角色，同時也代表未來Google廣告業務與搜尋引擎業務將會有更深層資源共享，預期能以此提昇搜尋引擎帶動廣告營收比例，或是更多相輔相成發展效果。

至於原本負責搜尋引擎業務的Ben Gomes，日後將會在Google內部負責教育與文化相關項目。

在Prabhakar Raghavan同時接手帶領Google廣告業務與搜尋引擎業務，原本其負責廣告業務項目將由原本負責Google AdWords產品管理副總裁Jerry Dischler擔任，並且將向Prabhakar Raghavan匯報。

不過，負責Google公司廣告營運與大型廣告銷售業務的資深副總裁暨商務長Philipp Schindler，則依然直接向執行長Sundar Pichai進行匯報。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》